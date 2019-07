Kæmpestudie: Størstedelen af kosttilskud hjælper ikke mod hjertesygdomme eller døden

Næsten alle vitaminpiller, mineraler og andre kosttilskud hjælper ikke til at få et længere liv eller som beskyttelse mod hjertesygdomme.

Det er konklusionen i et kæmpestort, nyt forskningsprojekt, skriver Videnskab.dk.

- Den magiske løsning, folk bliver ved med at søge efter i kosttilskud, er der ikke, siger seniorforfatter på studiet og lektor i medicin på Johns Hopkins University School of Medicine i Maryland, USA, Erin D. Michos, til Science Daily.

- Folk bør i stedet fokusere på at få deres næringsstoffer fra en sund kost, fordi data i stigende grad viser, at de fleste sunde voksne ikke behøver at tage kosttilskud, fortsætter hun.

I studiet indgår resultater fra 277 kliniske forsøg og data fra i alt 992.129 personer fra hele verden. Studiet slutter sig ifølge Science Daily til den voksende bunke af forskning, der konkluderer, at der ikke er sundhedsmæssige fordele ved de fleste kosttilskud.





Forsøg med en række vitaminer og tilskud blev analyseret. Langt de fleste af dem viste ingen sammenhæng med en lavere risiko for død eller et mere sundt hjerte. Det gjaldt for multivitaminer, selen, vitamin A, vitamin B6, vitamin C, vitamin E, Vitamin D alene, calcium alene og jern.

Udover forsøg med kosttilskud kiggede forskerne også på forsøg med alternative diæter som for eksempel en middelhavsdiæt, en diæt med mindre mættet fedt (fra kød og mælk) og en diæt med øget omega-6 fedtsyrer.

Af de forskellige diæter var der i nogle af dem nogle få hjertemæssige og livsforlængende fordele, som du kan læse mere om her.

Men alt i alt var forskerne ikke imponerede.

- Vores analyse har den simple besked, at selvom der kan være tegn på, at der er nogle få diæter og indgreb, der kan have en indflydelse på døden og sundheden i hjertet, så havde langt størstedelen af kosttilskud og forskellige typer af diæter ingen målbar effekt på overlevelsen eller risiko for kardiovaskulær sygdom (hjertesygdom, red.), siger medforfatter Safi U. Khan, som er adjunkt ved West Virginia University, USA, til Science Daily.

Selvom tilskuddene ikke havde en positiv indflydelse, understreger forskerne, at der heller ikke var fundet nogen skade ved at tage dem.

Ifølge Science Daily bruges der i USA hvert år 31 milliarder dollars (ca. 100 milliarder kroner) på kosttilskud.

