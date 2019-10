Kan et åbent parforhold fungere? Her er forskningens svar

Særligt en ting gør sig gældende, hvis man skal leve i et åbent forhold.





Åbne parforhold, hvor partnerne gerne må være seksuelt sammen med andre, skaber ofte en masse debat.



Men hvad siger forskningen egentlig om, hvorvidt et åbent forhold kan fungere?

Det afhænger helt af kommunikationen mellem parterne, konkluderer et nyt studie.

Det skriver University of Rochester i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.



'Hemmeligholdelse af seksuel aktivitet med andre kan nemt føre til følelser af forsømmelse, usikkerhed, afvisning og jalousi - også i ikke-monogame parforhold,' siger Ronald Rogge, lektor i psykologi og leder af Rogge Lab, hvor undersøgelsen blev gennemført.



Studiet, der er blevet publiceret i tidsskriftet Journal of Sex Research, har i modsætning til tidligere undersøgelser inddelt både de monogame og ikke-monogame par i forskellige 'typer' af parforhold.

Forskerne drager derfor ikke konklusioner om, hvorvidt åbne parforhold kan fungere, men antyder under hvilke betingelser, de ikke-monogame parforhold har en tendens til at lykkes.

Studiet viste, at:

Både monogame og konsensuelle ikke-monogame (CNM) demonstrerede høje niveauer af at være 'fungerende' parforhold

Delvist åbne og ensidige ikke-monogame forhold udviste en lavere grad af at være 'fungerende' parforhold

Mennesker i begge monogame grupper rapporterede om relativt sunde forhold og nogle af de laveste niveauer af ensomhed og psykologisk lidelse

Både monogame grupper og konsensuelle ikke-monogame grupper rapportede om lignende lave niveauer af ensomhed

Data viser, at ikke alle ikke-monogame forhold er ens, og indikerer derfor, at åbne forhold kan lykkes såvel som mislykkes - akkurat ligesom monogame forhold.

»Vi ved, at kommunikation er vigtig for alle par,« fortæller Ronald Rogge. »Det er imidlertid kritisk for par, der lever i ikke-monogame parforhold, fordi de skal navigere ekstra udfordringer ved at opretholde et utraditionelt forhold i en monogami-domineret kultur.«

