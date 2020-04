Kan gamle vacciner bruges mod coronavirus?

Hvis du er 50-60 år gammel eller ældre, går du sandsynligvis rundt med et lille ar på skulderen, der viser, at du er blevet vaccineret med Calmette-vaccinen mod tuberkulose. Måske har du også fået oralpoliovaccinen (OPV) på en sukkerknald.

De to gamle vacciner har det til fælles, at forskere rundtomkring i verden lige nu arbejder på højtryk for at finde ud af, om de kan beskytte imod smitte med ny coronavirus. Forskning tyder nemlig på, at vaccinerne har særlige evner til at styrke immunforsvaret. Det skriver Videnskab.dk.

Christine Stabell Benn, der forsker i både Calmette- og poliovaccinens særlige virkninger på immunforsvaret, leder det dansk-guineanske Bandim Health Project, der står bag opdagelsen af Calmette-vaccinens gavnlige effekter på immunforsvaret.

Det er Christine Stabell Benns håb, at de gamle vacciner kan ruste vores immunforsvar til midlertidigt at modstå ny coronavirus, indtil der bliver fundet en vaccine, der specifikt forhindrer smitte med ny coronavirus.

- Vi tror, at de gamle vacciner, kan være et fantastisk våben i den her pandemi. Det tager tid at udvikle specifikke behandlinger, så hvis vi har et værn, som kan købe os tid, ville det være guld værd, siger SDU-forskeren til Videnskab.dk.

Professor Jan Pravsgaard Christensen fra Københavns Universitet er dog meget skeptisk overfor idéen.

Calmette-vaccinen er en såkaldt ’levende’ vaccine, og de levende vacciner kan ikke beskytte dem, der er i allerstørst risiko for at udvikle alvorlige symptomer, hvis de bliver smittet med COVID-19, påpeger han. Simpelthen fordi de ikke kan tåle dem.

- Problemet med alle levende svækkede vacciner er, at man ikke kan give dem til folk, der har immunsvækkelse på grund af eksempelvis kemoterapi, siger Jan Pravsgaard Christensen til Videnskab.dk.

Desuden savner Jan Pravsgaard dokumentation for, at vaccinen overhovedet har positiv effekt i voksnes immunforsvar.

Det er rigtigt, at der er folk, der ikke vil kunne få glæde af Calmette-vaccinen, hvis den viser sig at virke mod ny coronavirus, men det er en meget lille gruppe, vurderer Christine Stabell Benn.

Og det betyder ikke, at andre grupper, der er sårbare overfor COVID-19, ikke kan få gavn af vaccinen, mener hun.

Hun understreger dog også, at vaccinen ikke kommer til at beskytte hundrede procent mod ny coronavirus, og at den ikke er tiltænkt som et alternativ til udviklingen af en ny vaccine.

- Vi har i et af vores studier kunnet vise, at vaccinen kan reducere virus i blodet. Det betyder ikke, at den virker hundrede procent mod COVID-19, men den kan måske reducere risikoen for at blive syg og udvikle alvorlig sygdom, siger Christine Stabell Benn.

Vi står midt i en pandemi, så hvis der er grund til at tro, at en vaccine kan begrænse smittespredningen selv det mindste, bør vi sætte alt ind på at give det et forsøg, argumenterer Christine Stabell Benn over for Videnskab.dk.

