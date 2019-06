Kan stamme fra liv: Stor vækst i metangas på Mars

NASA-forskere har registreret et stort spring i mængden af metangas i Mars’ atmosfære, viser interne mails. NASA bekræfter opdagelsen.

Mars bøvser, og det kan være et tegn på liv på planeten.

I en måling, som NASA-køretøjet Curiosity foretog for nylig, blev der nemlig registreret det hidtil højeste niveau af metangas i luften. Det skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk.

På Jorden bliver metangas typisk produceret af levende organismer.

Sidst Curiosity målte metangas var i 2013, hvor den registrerede en metankoncentration på op til 7 dele per milliard i atmosfæren.

Det betyder, at for hver milliard partikler i atmosfæren, var syv af dem metangas.

Læs mere på Videnskab.dk: Sådan forebygger du rynker

De nye målinger menes at nå 21 dele metangas per milliard partikler – altså tre gange så meget som ved målingen i 2013.

Molekylerne fra metan vil blive nedbrudt igen af sollys og kemiske reaktioner i Mars’ tynde luft inden for et par årtier.

Derfor må den nyligt registrerede metan være dannet for nyligt, og det kunne altså indikere, at der gemmer sig levende mikrober af en art på Mars.

Geotermiske reaktioner kan dog også danne metangas helt uden indblanding fra levende organismer, skriver New York Times ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvad sker der, når vi holder på en prut?

Målingerne er endnu ikke blevet offentliggjort af NASA endnu, men The New York Times er kommet i besiddelse af en mail, som en af forskerne, der arbejder på missionen, har sendt til resten af forskerholdet, efter at have set på målingerne fra Curiosity.

'I betragtning af det overraskende resultat bør vi omlægge weekenden og foretage et opfølgende eksperiment,' skriver Ashwin R. Vasavada, der arbejder på projektet i sin mail.

NASA har ifølge avisen bekræftet, at man har registreret metan, men de vil endnu ikke offentliggøre arbejdet.

'For at bevare vores videnskabelige integritet vil forskerholdet bag fortsætte med at analysere dataene, inden nogen endelige resultater bekræftes,' fortæller en talsperson fra NASA ifølge The New York Times.

Det er Marco Giuranna, der leder Den Europæiske Rumorganisations Mars Express-rumsondes arbejde med at måle metangas, som har fortalt avisen, at NASA har målt 21/1000000000 metangas i atmosfæren.

Andre artikler på Videnskab.dk

Kan mennesker bo på Mars?

Hvordan skal man vaske sig forneden?

Forskere trues til tavshed: »I skulle smides op mod en mur og likvideres«