Kina sår frø på Månens bagside

Da kineserne for et par uger siden landede på Månens bagside, fulgte hele verden med.

Og nu er der igen god grund til at spærre øjnene op: De har nemlig fået flere forskellige frø til at spire på bagsiden af Månen.

Det skriver South China Morning Post ifølge Videnskab.dk

Der er ikke tale om, at de spirer direkte i Månens jord, men i stedet i en form for dåse på lidt under en liter. I dåsen er der forskellige frø og larver, jord, vand og næringsstoffer. Det lille økosystem får sollys fra en slags rør, der fører ind i dåsen.

Læs mere på Videnskab.dk: Apollo-astronauterne efterlod deres bæ på Månen

De frø, der nu spirer, er rasp, kartofler og bomuldsplanter.

- Vi har taget hensyn til fremtidig overlevelse i rummet. At lære om disse planters vækst i et miljø med meget lidt tyngdekraft kan give os et grundlag til at etablere en rumbase i fremtiden, siger Liu Hanlong, der er professor og vicedirektør på Chongqing University, til South China Morning Post.

Han forklarer videre, at raspen kan bruges til olie, kartoflerne til mad og bomuldsplanterne til at producere tøj.

