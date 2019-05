Kinesere afslører hemmelighed på Månens bagside

Den kinesiske rumsonde Chang’e 4 landede på Månens såkaldte bagside i januar i år. Siden har den taget nogle helt unikke billeder og forsøgt at plante nogle grøntsager deroppe.

Nu har man også brugt rumfartøjet i forbindelse med en videnskabelig undersøgelse, der publiceret i Nature.

Rumfartøjet har således bekræftet en mangeårig teori, om hvordan et stort krater på bagsiden er opstået, skriver Videnskab.dk.

Chang’e 4 landede indenfor det 180 kilometer brede Von Kármán-krater, der er en del af det gigantiske 2.300 brede krater kaldet South Pole Aitken (SPA).

Man har længe haft en teori om, at SPA er opstået ved et sammenstød for 3,9 milliarder år siden med en 170 kilometer bred asteroide. Et sammenstød, der var så kraftigt, at asteroiden brød igennem til Månens kappe.

Denne teori underbygges af et hold kinesiske forskere fra Chinese Academy of Sciences i Beijing nu på baggrund af materiale, som Chang’e 4’s rumfartøj Yutu-2 har fundet.

Yutu-2 har således fundet sten, der har en helt anden kemisk sammensætning end dem, man normalt finder på Månen, hvorfor de menes at stamme fra Månens kappe. Dette antyder, at asteroiden brød igennem Månens 50 kilometer dybe skal og skabte SPA-krateret.

De indledende undersøgelser fra Yutu-2 tyder på, at stenene indeholder mineraler som olivin og en type pyroxen med et lavt calciumindhold.

Den nye odagelse kan hjælpe videnskaben med at forstå den kemiske og mineralogiske sammensætning af Månens kappe, hvilket kan kaste lys over Månens oprindelse og udvikling.

Patrick Pinet, en udenforstående forsker fra det franske the Research Institute in Astrophysics and Planetology (IRAP) i Toulouse, kalder overfor BBC opdagelsen for "spændende":

- Det er af afgørende vigtighed, at man fortsætter med at forstå geologien fra Månens bagside, så man udvider den fundamentale viden om Månens dannelse, og skabelsen af den asymmetri i skorpen, der findes på bag- og forsiden, tilføjer han ifølge BBC.

De kinesiske forskere vil fortsat undersøge stenene på afstand, men det er ikke umuligt, at man i fremtiden vil sende endnu en rumsonde til Månens bagside for at transportere stenene til Jorden, så man kan undersøge dem i et laboratorium.

