Kloge krager imponerer: Bygger deres eget værktøj

Krager er kendt som overordentlig kloge fugle. Nu har forskere vist, at de er i stand til at bygge deres eget værktøj.

Krager er i stand til at bygge deres eget værktøj ved at sammensætte ting, der hver for sig er ubrugelige. Det skriver sciencealert.com ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se en video af kragerne, der bygger værktøj.

Det er i forvejen kendt, at krager er kloge fugle.

Forskere har bevist, at krager kan tænke i årsag og virkning, planlægge ud i fremtiden, bruge simpelt værktøj og løse opgaver, der består af op til flere trin.

Under forsøget var otte krager nødt til at opdage, at de kunne sætte forskellige stykker værktøj sammen for til sidst at lirke et stykke mad ud af en kasse.

Uden nogen form for hjælp lykkedes det for fire ud af de otte krager at bygge deres egen pind, der var lang nok til at skubbe maden ud.

- Det er en bemærkelsesværdig opdagelse. Kragerne blev hverken hjulpet eller trænet i at bygge værktøjet. Det tænkte de sig til selv,-fortæller Auguste von Bayern, der er en af forskerne bag opdagelsen i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Hun er ornitolog og forskningsleder ved Max Planck Institute for Ornithology og University of Oxford.

Evnen til at bygge værktøj er en kompleks kognitiv evne, der kun tidligere er observeret blandt primater som mennesker og menneskeaber. Her er det endda noget, der tager mange år at lære.

Nogle af kragernes hjemmelavede pinde var sammensat af op til fire dele, og det er første gang, at man har observeret et dyr, der har bygget sit eget værktøj af mere end to dele.

Det betyder ikke, at kragerne er ligeså kloge som mennesker eller aber, men det giver mere viden om, hvilke kognitive processer der bruges til opgaveløsning, fortæller forskerne til ScienceAlert, ifølge Videnskab.dk.

