Komet over Danmark

I disse dage - og hvis vejret ellers vil det - kan man se et helt unikt syn på nattehimlen.

For kigger man mod nord, vil man kunne se kometen NEOWISE passere og lyse op i det fjerne.

Ekstra Bladets fotograf Per Rasmussen fangede natten til lørdag kometen, som den passerede Gåsetårnet ved Vordingborg.

NEOWISE er en nyopdaget komet, der først blev opdaget den 27. marts i år af NASA-rumteleskopet Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (NEOWISE).

Den kan ses det meste af juli, men vil ifølge astrofysiker ved DTU Space Michael Linden-Vørnle kunne ses tydeligst den 23. juli.

Kometen NEOWISE på nattehimlen over Gåsetårnet i Vordingborg. Foto: Per Rasmussen

Men det kræver lidt tålmodighed, hvis man vil få et rigtig godt kig på kometen, der med en meget lang bane om solen, først vil kunne ses igen i år 8785, da dens bane om solen har en omløbstid på hele 6765 år.

I havvand til underbukserne

Ekstra Bladet ikke er kommet nemt til det smukke foto, fortæller fotograf Per Rasmussen dagen derpå.

- Nej, jeg måtte gå gennem en sivskov og ud i vandet tæt på Nordhavnen i Vordingborg, hvor jeg stod i vand til underbukserne for at få det rigtige skud, fortæller Per Rasmussen, der indrømmer at det havde været en fordel med vaders.

- Men man skal jo have det billede!

- Jeg vidste, den var der. Men jeg brugte lidt tid på at finde den. Jeg vidste, jeg skulle kigge mod nord og finde nordstjernen. Da jeg endelig fik øje på den, så vidste jeg, det var den. Så man kan godt se den med det blotte øje, siger han.

Sådan tog han billederne Hvis du selv har lyst til at prøve at fange den, fortæller Per Rasmussen her, hvordan han fik billederne i hus. Der er brugt et 200 milimeter objektiv Billedet er taget på stativ Det er taget med en lukketid på et sekund Og den største lysstyrke på 2.0 og en ISO på 2500 Vis mere Luk

- Hvis det er skyfrit kan man sagtens se den, siger det fra den tilfredse fotograf.

Hvis du vil se, hvordan vejret bliver til at se kometen de kommende dage, kan du læse vores friske vejrudsigt fra DMI her.

Heldigvis kan du nyde Ekstra Bladets flotte billede af kometen her.