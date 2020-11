Kunstig intelligens gransker fotos fra Anden Verdenskrig

Moderne teknologi giver forskerne helt nye værktøjer.

Takket være kunstig intelligens kan fotografier taget under Anden Verdenskrig blive kortlagt og kategoriseret nemmere end nogensinde før. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Ved hjælp af AI (kunstig intelligens) kan forskere ud fra indholdet på et billede nu genkende og navngive fotografier, som fotografer har taget.

Danske forskere fra AU Engineering ved Aarhus Universitet har samarbejdet med kollegaer fra Tampere-universitetet i Finland og det finske Miljøinstitut.

Sammen har de gennemgået omkring 160.000 fotografier taget af i alt 23 finske fotografer fra Vinterkrigen, Fortsættelseskrigen og Laplandskrigen fra årene 1939-1945.

Ved hjælp af AI'en kunne forskere automatisk registrere mennesker og objekter i forskellige scenarier langt hurtigere, end et menneske kunne have gjort det.

Ifølge EU’s tilgængelighedsdirektiv, der trådte i kraft i september 2020, skal alle offentlige billeder på internettet indeholde tekstbeskrivelser af billedindhold, og her kan AI-teknologien være til stor hjælp.

- Vi er ganske overraskede over den præcision, hvormed AI’en er i stand til at genkende fotografer ud fra kendetegn på billederne, såsom indhold og framing, siger Alexandros Losifidis, lektor og ekspert i kunstig intelligens ved Aarhus Universitet, i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Gennemsnitligt opnåede AI’en en klassificeringsnøjagtighed på 41,1 procent.

Studiet viser ifølge forskerne, at visse fotografer har en meget distinkt og letgenkendelig stil, mens det hos andre fotografer er sværere for AI’en at genkende.

