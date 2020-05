Kunstig intelligens i vild bedrift

Til trods for at spillet ikke er helt perfekt, har kunstig intelligens genskab arkadespillet Pac-Man blot ved at kigge på det

Da Pac-Man for 40 år siden brød igennem i alle verdenens arkadehaller, var det noget af fineste computerspilsteknologi, som man endnu havde set.

Nu er spillet blevet genskab af kunstig intelligens blot ved, at systemet observerede spillet ude fra.

Det skriver teknologimediet The Verge.

Sådan ser et spil Pac-Man ud. Foto: Ritzau Scanpix/AP

Den kunstige intelligens er blevet skabt af Nvidia, der er mest kendt for at producere grafikkort.

Normalt vil man fodre en computer med koder for at kunne lave et spil, men Nvidias kunstige intelligens har selv genskabt hele Pac-Man-spillet ud fra visuelle data og styrerindstillingerne. Herefter er spillet rekreeret pixel efter pixel.

Nvidia fortæller selv, at spillet er helt klar til at blive spillet af mennesker, og at de vil udgive det online i en nær fremtid.

Sløret

Og nu kommer men’et.

Genskabningen af Pac-Macs nye version af spillet er langt fra perfekt. Ifølge The Verge er billedet noget sløret, og umiddelbart virker det ikke helt til, at den kunstige intelligens har formået at fange den præcise opførelse, som spøgelserne i det originale spil har.

- Den lærer alle de her ting bare ved at kigge på. Det er sammenligneligt med, hvis en menneskelig programmør sidder og kigger på spillet, afgør hvad reglerne er og rekonstruerer det hele, siger Nvidias vicepræsident for simulationsteknologi, Rev Lebaredian.

Nvidias genskabning af Pac-Man kommer i anledning af 40-års jubilæet for det ikoniske arkadespil, og den nye kunstige intelligens er samtidig med til at vise, hvordan den i fremtiden kan være med til at udvikle spil og teknologi.