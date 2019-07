Kvinde blev blind efter at bade med kontaktlinser

Det har kostet en kvinde synet på det ene øje at gå i bad og svømme med kontaktlinser

En kvindes vane med at beholde sine kontaktlinser i, når hun svømmede og gik i bad, har nu haft alvorlige konsekvenser.

Kvinden har udviklet en sjælden øjeninfektion, der har gjort hende blind på det ene øje, skriver Videnskab.dk.

Den 41-årige kvinde fra Storbritannien opsøgte en øjenlæge efter at have oplevet et sløret syn, smerter i øjet og en følsomhed overfor lys i sit venstre øje i to måneders tid.

Kvinden fortalte, at hun beholdt sine engangslinser i, når hun gik i vandet eller gik i bad ifølge LiveScience.

De efterfølgende undersøgelser viste, at hun var blevet blind på sit venstre øje, mens hendes højre øje var upåvirket.

Læs mere på Videnskab.dk: Mystisk sten dukket op på Mars

Lægerne kunne se en form for uklar dis i kvindens hornhinde, og de gennemgik derfor endnu en undersøgelse, for at undersøge hvordan kvindens hornhinde var beskadiget.

Her brugte de en særlig form for farvestof, der kunne kortlægge, hvor hornhinden var beskadiget. Når lægerne lyste på øjet med et blåt lys, fremstod skaderne på hornhinden grønne, og det er netop den effekt, der kan ses på billedet foroven.

Lægerne kom siden frem til, at kvindens venstre øje var ramt af den sjældne øjensygdom på hornhinden Acanthamoeba keratitis.

Infektionen er kendt for at føre til permanent blindhed, eller i endnu grellere tilfælde at man mister øjet, og den kædes ofte sammen med brug af kontaktlinser.

Acanthamoeba er en amøbe, der typisk findes i vand, jord og luft, og folk, der bruger kontaktlinser, risikerer at blive smittet af den, hvis de eksempelvis desinficerer deres linser med postevand og svømmer eller går i bad med linserne.

Kvinden blev behandlet, så infektionen forsvandt, men hendes syn manglede stadig på grund af et ar på hornhinden.

Hun gennemgik siden en operation, der gjorde hendes syn en anelse bedre, omend det stadig var kraftigt svækket.

Hele kvindens forløb er publiceret i The New England Journal of Medicine.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Top 5: Se de vildeste dyre-penisser

Se naturens makabre skønhed