Kvinde indlagt: Tog fejl af wasabi og avocado

Hvad der startede som en festlig dag med bryllup, vin og sushi, endte med en måneds behandling for en 60-årig kvinde.

Den 60-årige kvinde tog fejl af avokado og wasabi, hvilket resulterede i, at hun spiste en så stor mængde wasabi, at hun udviklede en form for stressudløst nedsat hjertefunktion. Wasabi er en japansk rodknold, hvis smag minder om meget stærk peberrod.

Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Tilstanden benævnes stress kardiomyopati og bliver typisk udløst af en intens følelsesmæssig eller fysisk stress. Derfor kaldes den også for ‘broken heart syndrome’ (knust hjerte-syndrom).



Læs mere på Videnskab.dk: Derfor giver chili sved på panden

'Da hun havde spist wasabien, følte hun en pludselig trykken for brystet, der strålede ud i hendes arme', står der ifølge Science Alert i rapporten. Hun valgte derfor at søge læge den følgende dag.

Sygdommen opstår akut, og det kan samtidig være svært at skelne mellem hjertesvigt eller en blodprop i hjertet.

Ifølge Hjerteforeningen er omkring to tredjedele af tilfældene forbundet med fysisk eller psykisk stress, men årsagerne er endnu ikke fuldt belyste.

Ifølge rapporten, der er udgivet af et team fra Soroka University Medical Centre i Israel, er den nye hændelse dog det første tilfælde, der er udløst af wasabi.

