Kvinde på skadestuen efter oralsex

Sex skal helst være sjovt, men det var det ikke ligefrem for en 31-årig spansk kvinde, der dukkede op på skadestuen i Alicante med vejrtrækningsproblemer, gentagende opkast og kløende udslæt på hele kroppen.

Efter flere indledende undersøgelser kunne lægerne fortælle hende, at hun oplevede en allergisk reaktion … fra sæd.

Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Den allergiske reaktion var kommet efter ‘oral ejakulation’ (udløsning i munden) fremgår det af rapporten, som lægerne har publiceret i tidsskriftet BMJ Case Report.

Selvom der er tale om en sjælden reaktion, så er det faktisk en ægte allergi, der også er kendt under diagnosen ‘seminal plasma hypersensitivitet’.

Sæd er en forholdsvis kompleks blanding, der blandt andet indeholder stoffet ‘seminal plasma’, som er den væske, der bærer på og nærer spermen.

‘Seminal plasma’ indeholder en del forskellige proteiner, der kan udløse en allergisk reaktion hos kvinder især.

Allergien kan være lokal og give udslæt, der hvor sæden rammer, men den kan også i andre tilfælde skabe reaktioner i hele kroppen, som det skete hos den 31-årige kvinde.

Lægerne fandt desuden ud af, at den voldsomme reaktion skyldtes, at kvindens partner havde medicineret sig med ibuprofen og augmentin, som er en særlig type penicillin mod en øreinfektion, fire timer inden sexakten.

Derfor peger lægerne på, at allergien var udløst af en penicillinallergi, som kvinden tidligere har fået diagnosticeret, da hun var barn.

Lægerne peger på, at der findes flere studier, der har undersøgt, om medicin koncentreres i sæd, men de ved endnu ikke, om det var tilfældet i denne sag.

Kvinden blev behandlet for sin allergiske reaktion og er nu rask.

Lægerne anbefaler, at man bruger kondom, hvis man tager nogle former for medicin, som ens partner kunne være allergisk overfor.

