Læger fandt 'æggeskal' i mands testikel

En gruppe læger i Indien fik sig lidt af en overraskelse, da de skulle undersøge en 80-årig mand for urinvejsinfektion.

Manden, der blev undersøgt, fordi han havde blod i sin urin, viste sig at have udviklet en form for ‘æggeskal’ rundt om sin højre testikel, skriver mediet Science Alert ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se endnu en skanning af mandens testikel.

Det mærkelige fænomen skyldes en blanding af to forholdsvis udbredte medicinske tilfælde: En forkalkning og et tilfælde af såkaldt ‘hydrocele’.

Lægerne blev opmærksomme på, at der var noget helt galt, da de mærkede, at mandens højre testikel var stenhård.

En CT-skanning af testiklen viste, at der var sket en ophobning af væske under membranen, der omgiver testiklen, hvilket er et tegn på hydrocele.

Hydrocele ses ofte hos drengebørn i forbindelse med, at testiklerne ‘falder ned’ og finder deres placering i pungen, men det er heller ikke ualmindeligt, at det se blandt voksne mænd.

Der kan være flere årsager til hydrocele. Det kan blandt andet være skabt af stød, slag, tumorer og så videren.

I den 80-årige mands tilfælde koblede lægerne det til en infektion fra en lille orm kaldet Wuchereria bancrofti, der er kendt for at gå ind i lymfesystemet og skabe hævelser i kroppen.

Det ser ud til, at mandens testikel har været hævet i flere år, hvilket har fået membranen omkring testiklen til at blive tykkere, og da der samtidig har været en forkalkning, er den højre testikel med tiden blevet omgivet af en hård skal, der minder om en æggeskal.

Tilstanden blev første gang rapporteret i 1935, og det er siden da blevet observeret en håndfuld gange i historien, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Mandens uheldige sygdom er beskrevet i det videnskabelige tidsskrift BMJ Case Studies, hvor læger typisk beskriver nogle af de mange mærkelige medicinske fænomener, som de støder på.

