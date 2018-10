Længden på din finger kan måske afsløre din seksualitet

Hold din hånd op foran dig. Er de to fingre på hver side af langefingeren lige lange, eller har de to forskellige længder?

Det kan ifølge et nyt studie afgøre sandsynligheden for, om du er heteroseksuel eller har en anden seksualitet.

Det skriver BBC.com ifølge Videnskab.dk

Forskere fra University of Essex fandt frem til sammenhængen ved at måle fingerlængden på 18 par enæggede kvindelige tvillinger, hvor den ene tvilling var tiltrukket af mænd, og den anden af kvinder.

De kvinder, der var tiltrukket af kvinder, havde oftere forskellige længder på de to fingre. De kvinder, der var tiltrukket af mænd, havde oftere lige lange fingre omkring langefingeren.

Det er vigtigt at understrege, at studiet kun viser et sammenfald, og at man ikke kan sige, om fingerlængden og seksualitet faktisk har noget med hinanden at gøre.

Studiet blev også udført med 13 mandlige tvillingepar, men her var der ingen sammenhæng.

Fordi kvinderne alle havde ens DNA, tror forskerne, at forskellen skyldes, at kvinderne med 'ulige' fingre har været udsat for mere testosteron mens de lå i mors mave.

- Forskning indikerer, at vores seksualitet bliver fastlagt i livmoderen, og at den afhænger af, hvor meget mandlig hormon vi bliver udsat for, eller hvordan vores kroppe reagerer på de hormoner. Det er mere sandsynligt, at de, der bliver udsat for mere testosteron, er homo- eller biseksuelle, siger Tuesday Watts, der er en af forskerne bag studiet og ansat på Institut for Psykologi på University of Essex, til BBC.com.

