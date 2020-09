Leoparder overrasker dansk forsker

Fra Indien til Afrika er leoparders levevilkår i stigende grad truede af den fortsatte udbredelse af menneskelig bebyggelse og aktivitet.

Leopardernes territorier bliver mindre og mindre, samtidig med at de ofte bliver skudt, når de kommer i kontakt med mennesker og vores landbrugsdyr. De sidste 100 år er bestanden af leoparder faldet med 85 procent.

Men i de ufremkommelige Udzungwa-bjerge i Tanzania, hvor landskabet er et mosaiktæppe af tæt regnskov og halvåben savanne, lever leoparderne stadig relativt uforstyrrede af mennesker.

Det er her, at biolog Rasmus W. Havmøller fra Statens Naturhistoriske Museum sammen med sit hold har studeret leopardernes adfærd.

Han har opdaget, stik mod tidligere antagelser, at han-og hunleoparder har helt forskellige aktivitetsmønstre.

- Hunnerne er typisk aktive i morgentimerne og op ad formiddagen, og så lidt mindre før solnedgang, mens hannerne først vågner op for alvor om natten, uddyber Rasmus W. Havmøller.

Opdagelsen kan have stor betydning for de konserveringsindsatser, som forsøger at beskytte de udrydningstruede leoparder.

- For at kunne beskytte noget, er man nødt til at have en vis viden om det, pointerer Rasmus W. Havmøller, hvis forskning i høj grad handler om at bevare dyr og natur.

- Dét, at hunleoparder er aktive langt op på formiddagen, gør dem mere udsatte overfor menneskelige aktiviteter, da vi som mennesker jo er mest aktive i dagtimerne.

Udzungwa-bjergenes menneskefjendtlige vilkår, som tillader, at leoparderne kan trives der, betyder også, at forskere har svært ved at komme til dem for at undersøge dem.

- Jeg er den første, der har studeret leoparderne i det her område, fordi det simpelthen er så ufremkommeligt. Det har krævet flere gode par vandrestøvler, lad mig sige det sådan, fortæller Rasmus W. Havmøller ifølge pressemeddelelsen.

Som de fleste katte er leoparder ekstremt sky, og Rasmus W. Havmøller så ikke en eneste med egne øjne, i den tid han tilbragte i Udzungwa-bjergene.

Han var derfor nødt til at bruge bevægelsesaktiverede kamerafælder, som blev sat op på det 2.500 kvadratmeter store område, til at spore leopardernes bevægelsesmønstre og adfærd.

Over en periode på 10 måneder fotograferede de 164 kameraer, hvad der svarer til 5.000 døgns observationer, som kunne bruges til at kortlægge leopardernes bevægelsesmønstre.

Imens kamerafælderne langsomt, men sikkert sikrede fotografisk dokumentation, var Rasmus W. Havmøller og hans hold ude at vandre bjergene tynde for at lede efter leopardlort.

Afføringen kan nemlig, ved hjælp af DNA-analyse, fortælle, hvad leoparderne spiser, og hvilke dyr de jager. I kombination med kamerafælderne kan forskerne male et præcist billede af, hvor leoparderne bevæger sig, og hvor de jager.

- Under mit studie fandt vi blandt andet også ud af, at en leopard fra regnskoven ikke bevæger sig ud i halvørkenen eller ud på savannen, og omvendt. Det er meget sært, forklarer Rasmus W. Havmøller i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

- Hvorfor de ikke gør det, er det næste store spørgsmål.

