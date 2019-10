LIGE NU: Historisk rumvandring

For første gang nogensinde er to kvinder på rumvandring uden mandligt selskab

De to kvindelige astronauter Christina Koch og Jessica Meir er fredag eftermiddag fælles i et historisk øjeblik.

Det er nemlig første gang, at kvinder er på rumvandring uden selskab fra en mandlig astronaut.

Christina Koch (til venstre) og Jessica Meir er de første kvinder, der er alene på rumvandring. Fotos: NASA/AFP/Ritzau Scanpix

Rumvandringen sker ved Den Internationale Rumstation. Det skulle ellers være sket for et halvt år siden, men der blev det aflyst på grund af mangel på ledige rumdragter i de rette størrelser til de to kvinder, der skulle have været med.

Man ville derfor forsøge igen fredag, og denne gang lykkedes det altså.

Ifølge NASA er rumvandringen nummer 221 ved Den Internationale Rumstation, men altså første gang det sker, uden at der er en mand til stede.

Mens det er Christina Kochs fjerde rumvandring, er det Jessica Meirs første. Hun bliver dermed den 15. kvinde i verden, der er på tur i rummet.

For NASA er formålet med den mandefri rumvandring at vise børn verden over, at hårdt arbejde kan føre en alle steder hen, og at alle kan opnå store bedrifter.

- I sidste ende mener jeg, det er vigtigt, og jeg mener det er vigtigt på grund af det historiske i det, vi gør. Tidligere var kvinder slet ikke en mulighed. Det er vidunderligt at kunne bidrage til rumprogrammet på et tidspunkt, hvor alle bidrag bliver taget imod, og hvor alle har en rolle, lød det fra Christina Koch før vandringen.

Under fredagens rumvandring skal de to kvinder blandt andet skifte en batterilader, som har været ude af drift efter man har installeret nogle lithium-ion batterier på rumstationens ydre struktur.