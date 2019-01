Lige nu: Kina foretager historisk landing på månen

En kinesisk rumsonde er torsdag landet på månens mørke side. Det rapporterer Kinas statslige medier ifølge nyhedsbureauet Associated Press.

Den kinesiske sonde Chang'e-4, som blev opsendt 7. december, foretog en blød landing på månen klokken 03.26 natten til torsdag dansk tid.

Med månelandingen skriver Kina historie.

Den mørke side af månen er nemlig et helt uudforsket område. Her nåede amerikanerne aldrig at lande med deres banebrydende Apollo-program i 1960'erne og 1970'erne.

Det er en side af månen, man aldrig ser fra jorden. For månen er fanget i en såkaldt bunden rotation. Det vil sige, at den i sin rejse om jorden altid vender den samme side væk.

Den historiske landing er ifølge Associated Press et tegn på Kinas voksende ambitioner om at etablere sig som rummagt.

I 2013 landede Kina fartøjet Chang'e-3 på månen. Tidligere havde fartøjet fløjet over den ’mørke’ side af månen, der ikke ses fra jorden.

Men intet fartøj har nogensinde landet på den bortvendte del af månen, der er meget bjergrig.