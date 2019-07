Lille orm laver en af de højeste lyde målt under havets overfalde

Man behøver ikke være stor for at larme. Det er den lille børsteorm et strålende eksempel på

Gæt et dyr.

Det er omtrent 29 millimeter langt, lever på bunden af havet ud fra den japanske Stillehavskyst, og så laver det en af de højeste lyde, der nogensinde er blevet målt under havets overflade.

Der er (naturligvis!) tale om den lille børsteorm Leocratides kimuraorum.

En mærkværdig orm, hvis små, abrupte 'blop' er nogle af de højeste lyde, der nogensinde er målt fra noget havdyr.

Det skriver Videnskab.dk, der har en video med den lille, larmende orm.

Japanske forskere har netop målt den lille børsteorms lyde, og de små blop, den afgiver, blev således målt til at ramme vanvittige 157 decibel.



Til sammenligning ligger støjen fra en lastbil på omkring 80 til 90 decibel, mens fyrværkeri rammer de 145 decibel.

Mennesker kan høre lyde helt ned til 10 decibel, mens lyde på 130 decibel og over kan være smertefulde og skadelige for ørene.

Børsteormen, Leocratides kimuraorum, er ikke engang havets største skrålhals. Den pris går til rejen Synalpheus paraneomeris, der laver en kliklyd, som rammer 189 decibel, for at lamme sit bytte - lyden er høj nok til at ødelægge glas, fremgår det på Science Alert.

Hvorfor børsteormen er udstyret med evnen til at lave så balstyrisk høje blops er endnu usikkert.

- Det høje blop kan være et biprodukt af deres hurtige mundangreb, men det kan også være en del af deres intraspecifikke (biologisk term for noget, der sker mellem den samme art, red.) kommunikation, skriver forskerne bag i deres studie ifølge ScienceAlert.

Forskerne mener, at ormen laver sin blop-lyd ved at bruge sit svælg til at skabe en boble, som den så fyrer af sted.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Current Biology.

