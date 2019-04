Lortebakterier i cannabis solgt på gaden

'Farlige mængder.'

Sådan lyder beskrivelsen af, hvor mange 'lortebakterier' som for eksempel E.coli, en gruppe forskere fandt, da de testede 90 klumper hash i den spanske hovedstad Madrid.

Det skriver BBC ifølge Videnskab.dk.

I studiet indsamlede farmakolog og ph.d. José Manuel Moreno Pérez fra Universidad Complutense i Madrid hashprøverne direkte fra gadesælgere.

Formålet var at finde ud af, om hashprøverne var egnede til at blive indtaget af mennesker.

Forskerne inddelte de indsamlede klumper efter deres form, da nogle af dem havde form som ’agern’, og nogle havde form som ’guldbarrer’.

Resultatet var overraskende: De fleste af prøverne - 88,3 procent - var slet ikke egnede til menneskelig indtagelse.

I 93 procent af de agern-formede prøver var der »farlige mængder« E. coli-bakterier.

Det skyldes, at de agern-formede klumper var kommet ind i Spanien, ved at en smugler havde pakket dem ind i plastik, spist dem og efterfølgende fisket dem op af sine efterladenskaber. Derfor lugtede mange af prøverne også af lort, forklarer José Manuel Moreno Pérez i et interview med The Local, skriver Videnskab.dk.

I de guldbarre-formede prøver var der E. coli-bakterier i 29,4 procent af prøverne.

E. coli-bakterien er farlig, fordi den kan føre til diarré, opkastning, mavepine og feber - og i nogle tilfælde kan det føre til endnu farligere situationer, for eksempel hvis kræftpatienter eller andre med svækket immunforsvar bliver smittet.

10 procent af alle prøverne indeholdt desuden Aspergillus, som er en farlig svamp, der kan resultere i alvorlige helbredsproblemer.

Inhalering af Aspergillus-skimmelsvamp kan forårsage alvorlige problemer for mennesker, der har lungesygdomme eller dårligt immunforsvar.

Det er ulovligt at sælge eller importere hash i den spanske hovedstad, selvom det er lovligt selv at dyrke det til privat brug i nogle situationer.

