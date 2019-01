Måneformørkelsen: Sådan narrede Columbus de indfødte

Mandag 21. januar kan de morgenduelige opleve en total måneformørkelse, også kaldet 'blodmåne', mellem klokken 05.41 og 06.43 – altså i god tid, før Solen står op. Det skriver Videnskab.dk.

Hvis himlen er skyfri, kan vi se den normalt så klare fuldmåne gradvist blive mørkere og mere rødlig.

Der er dog ingen grund til panik, for vi ved jo alle, at alting snart bliver normalt igen. Men det har man ikke altid vidst …

Læs mere på Videnskab.dk: Blodmåne 21. januar 2019: Hvornår og hvorfor er der måneformørkelse?

I 1503 var Columbus under en af sine rejser strandet på Jamaica. I begyndelsen gik det meget godt, for de indfødte forsynede ham med fødevarer.

Men det varede ikke længe, før de spanske søfolk misbrugte det gode forhold og begyndte at stjæle fra de indfødte – med det resultat, at der blev lukket for friske forsyninger.

Men Columbus havde et hemmeligt våben, nemlig en astronomisk tabel over begivenheder i perioden 1475-1506. Her var der en forudsigelse af en måneformørkelse 1. marts 1504.

Columbus holdt et snedigt møde med den lokale høvding og advarede ham om, at den kristne Gud om tre dage ville lade Månen stå op rødglødende af raseri.

Det hjalp gevaldigt på forsyningssituationen, da forudsigelsen gik i opfyldelse.

Læs mere på Videnskab.dk: Se spektakulært billede af Danmark – taget fra rummet

Columbus’ søn Ferdinand skrev om begivenheden:

'Folket kom hylende løbende fra alle retninger til skibene med forsyninger, og de bad til admiralen om, at han ville gå i forbøn for dem.'

Columbus sad med sit timeglas, og kort før formørkelsen sluttede, fortalte han, at de indfødte nu var tilgivet – og det kunne de jo direkte se, da Månen begyndte at ligne sig selv igen.

Den begivenhed var for god til ikke at genbruges, og det blev den også i 'Tintin og soltemplet', hvor måneformørkelsen dog er erstattet af en solformørkelse.

Tintin redder sig selv, kaptajn Haddock og Professor Tournesol fra at blive brændt i et inkatempel ved at bede om, at henrettelsen skal finde sted på et bestemt tidspunkt, og da Solen så begynder at forsvinde, er det nok til at blive benådet.

Andre artikler på Videnskab.dk

De flotteste mikroskopbilleder: kødædende havplante og flagermusefoster

Har vi fundet film-monstret ’The Blob?’

Uforklarlige fænomener på dværgplaneten Ceres