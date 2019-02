Mænds hjerner bliver hurtigere gamle end kvinders hjerner

Kvinders hjerner er omtrent fire år yngre end mænds - i hvert fald, når det gælder stofskifte og hjernens energiomsætning.

Det konkluderer et nyt amerikansk studie, der har undersøgt, hvordan sukker bliver omdannet til energi i hjernen på i alt 205 mænd og kvinder. Det skriver Videnskab.dk.

Læs også på Videnskab.dk: Dansk forsker afliver hjernemyte: Mænd bruger også begge hjernehalvdele

'Hjernens metabolisme (stofskifte, red.) ændrer sig med alderen, og vi har observeret, at en stor del af forskellen på, hvordan hjernen ændrer sig, dikteres af kønnene,' fortæller en af forskerne bag, Marcus Raichle, professor i neurologi ved Washington University, til the Guardian, skriver Videnskab.dk.

'Når vi ser på hjernens metabolisme som et udtryk for alder, så ser kvinders hjerne omkring fire år yngre ud, end de faktisk er,' tilføjer han.

Læs også på Videnskab.dk: Tag testen: Har du en effektiv hjerne?

Blandt babyer og unge børn sker en proces, som man kalder for aerob glykolyse, i hjernen, hvilket får den til at udvikle sig. Denne proces går langsommere, når de fleste rammer voksenstadiet, og den rammer typisk et lavpunkt, når folk bliver 60.

Forskerne har undersøgt mænd og kvinder i aldersgruppen fra 20 til 82 år, og deres nye opdagelse kan muligvis forklare, hvorfor kvinder typisk holder sig mentalt skarpere end mænd, når de bliver ældre, vurderer Marcus Raichle.

'Det store spørgsmål er, hvorfor det er sådan,' siger han ifølge Videnskab.dk.

Forskerne har undersøgt, om det skyldes en hormonel forskel, men de ser ikke en forskel i stofskiftet, når kvinder menstruerer, så det virker usandsynligt.

Læs også på Videnskab.dk: Porno slukker en del af kvindens hjerne

Det er også usikkert, hvilke medicinske effekter forskellen har, men det er ifølge the Guardian tidligere blevet påvist, at et lavere stofskifte har en negativ effekt på, hvor godt vi husker og lærer samt andre såkaldte neurodegenerative sygdomme.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Din hjerne belønner dig for at se porno

Sæd påvirker muligvis kvinders hjerner

Mænd tror, kvinder vejer for meget