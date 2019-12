Mærkeligt: Den magnetiske nordpol hurtigt på vej mod Rusland

Det er helt almindeligt, at de magnetiske poler bevæger sig en smule.

Men forskere fra National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) har observeret, at den magnetiske nordpol bevæger sig bemærkelsesværdigt hurtigt mod Sibirien i Rusland. Og ingen ved rigtigt hvorfor. Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Man skal her notere sig, at det er de magnetiske syd- og nordpoler, som bevæger sig. Jordens geografiske poler bevæger sig ikke.

Jordens magnetfelt ligger omkring kloden som et usynligt kraftfelt. Magnetfeltet er meget vigtigt for livet på Jorden, da det beskytter kloden mod partikelstråling fra rummet.

Men magnetfeltet forandrer sig konstant, og Jordens magnetiske poler bevæger sig hele tiden i parløb med den flydende masse af jern, som befinder sig i planetens indre.

Siden man først opdagede den magnetiske nordpol i 1831, har den stille og roligt vandret cirka 2.250 kilometer. Men ifølge NOAA's National Centres for Environmental Information (NCEI) har den stille og rolige vandren nu taget fart - således at den nu bevæger sig cirka 55 kilometer om året.

- Bevægelsen har siden 1990'erne haft mere fart på, end den nogensinde har haft før i løbet af de seneste fire århundreder, siger specialist i geomagnetik ved British Geological Survey, Ciaran Beggan til Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Selvom forskere ikke helt kan forstå, hvad der sker i Jordens indre, som påvirker planetens magnetiske nordpol, så kan de godt kortlægge de magnetiske felter over tid og på den baggrund forudsige, hvordan de sandsynligvis vil bevæge sig i fremtiden.

Det kaldes World Magnetic Model (WMM). Og det er denne model, man bruger til elektroniske apparater som GPS'er samt navigationssystemer brugt af for eksempel NASA.

Fordi Jordens magnetiske poler og felter bevæger sig, indhenter man hvert 5. år nye data til World Magnetic Model, så den altid er opdateret.

De magnetiske felters hurtige bevægelse gør, at World Magnetic Model har været nødt til at blive opdateret et år før tid, da det ellers ville have været forældede data, man skulle navigere efter.

For nu er den nyeste udgave af World Magnetic Model brugbar indtil år 2025. Og der er umiddelbart ingen udsigter til, at Jordens magnetiske poler vil bytte plads lige foreløbigt.

Polvendinger sker med meget uregelmæssige mellemrum.

Forskere ved ikke præcist, hvornår det vil ske igen - men hvis det sker, vil det formentlig have seriøse konsekvenser for os mennesker.

Forandringen, der finder sted i magnetfeltet i løbet af en polvending, svækker den beskyttende effekt, hvilket betyder, at indstrålingen stiger på og over Jordens overflade.

Hvis det skete i dag, ville stigningen af ladede partikler, der når Jorden, resultere i øget risiko for problemer inden for satellitter, luftfart og jordbaseret elektrisk infrastruktur.

