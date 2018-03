Makeup får kvindelige ledere til at se mindre kompetente ud

En stor mængde makeup får kvinder til at se mindre kompetente ud som ledere - i hvert fald, når man spørger tilfældige forsøgspersoner.

Det fortæller forskere fra Abertay University i Skotland, skriver telegraph.co.uk ifølge Videnskab.dk.

Både mandlige og kvindelige testpersoner vurderede kvinder til at være dårligere ledere, når kvinderne bar meget makeup, fortæller forskerne.

Studiets 186 deltagere blev præsenteret for 16 ansigts-par, hvor de blev bedt om at tage stilling til, hvilket af ansigterne der havde de bedste egenskaber som leder.

Og her blev de mindre sminkede kvinder altså vurderet til at have bedre lederegenskaber.

Studiet er ét resultat af mange, der har undersøgt betydningen af kvinders brug af makeup for kvinders rolle på arbejdsmarkedet – og de har givet modstridende resultater.

Et andet studie fra Harvard University i 2016 konkluderede omvendt, at kvinder, der gik med mere makeup, tjente bedre og havde bedre chancer for at blive forfremmet, skriver telegraph.co.uk ifølge Videnskab.dk.

Forklaringen kan til dels være, at makeup sender forskellige signaler, afhængig af kvindernes erhverv, mener forskerne.

