Mand gjorde sjældent fund – troede, det var en stor guldklump

Hvad David Hole troede var en stor guldklump, viste sig at være en meteorit

Da David Hole i 2015 strejfede omkring i Maryborough Regional Park tæt ved Melbourne med en metaldetektor, faldt han over en unormalt tung sten begravet i ler.

Da området tidligere har været centrum for den australske guldfeber, var David Hole forvisset om, at hans lykke var gjort, og han havde fundet en guldklump.

Det viste sig dog at være en meteorit, skriver Videnskab.dk.

Han skyndte sig hjem for at frigøre sit fund, men ligegyldigt hvor hårdt han prøvede, kunne han ikke få guldklumpen fri.

I sin iver efter at få identificeret den mystiske, tunge sten afleverede han den til Melbourne Museum.

Det var ikke så mærkeligt, at stenen var så svær at få bugt med. Det skyldtes ganske enkelt, at det ikke var guld. Næ, David Holes fund var, fandt han ud af flere år senere, langt mere sjældent, skriver Science Alert.

Den 17 kilo tunge sten var en meteorit, og det gør den altså til et noget mere opsigtsvækkende fund, end David Hole umiddelbart havde troet.

- Jeg har set på en del sten, som, folk har troet, var meteoritter, fortæller Dermot Henry, geolog ved Melbourne Museum, til The Sydney Morning Herald.

Faktisk har han i sine 37 års ansættelse på museet undersøgt tusindvis af sten, som, folk troede, var meteoritter, og kun to gange har stenen vist sig rent faktisk at være en meteorit, fortæller Dermot Henry.

Læs mere på videnskab.dk: Skal vi have sex med robotter?

David Holes sten var den ene af de to, og ikke nok med det: David Holes meteorit er den næststørste meteorit, der nogensinde er fundet i den australske stat Victoria, hvor man i alt har fundet 17 meteoritter.

Forskerne fra Melbourne Museum har nu publiceret en videnskabelig artikel, hvori de beskriver meteoritten, som de har kaldt for Maryborough efter byen, som den blev fundet tæt ved.

- Meteoritter er den billigste måde at bedrive rumforskning på. De tager os tilbage i tiden og fortæller os noget om alderen på, dannelsen af og kemien i vores solsystem og Jorden, siger Dermot Henry,.

Forskerne ved endnu ikke, hvor meteoritten kommer fra, og hvor længe den kan have været på Jorden, men de har nogle gæt.

- Meteoritten her stammer sandsynligvis fra asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter, og den er blevet puffet ud derfra af nogle asteroider, der har smadret ind i hinanden, og siden er den landet på Jorden, forklarer Dermot Henry.

Kulstof-14-dateringer af stenen tyder på, at meteoritten har været på Jorden mellem 100 og 1.000 år, og det stemmer overens med en række observationer af meteorer, der er ramt ned i området mellem 1889 og 1951.

Meteoritten er beskrevet i en artikel, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the Royal Society of Victoria.

Andre artikler på Videnskab.dk:



Aber sludrer som mennesker

Din guide til sex i naturen

Han dræbte verdens ældste dyr