Mand slugte gebis under operation

Hele otte dage skulle der gå, før en 72-årige mand fik fjernet det gebis i maven, som han havde slugt under en operation

En britisk mand klagede over, at han hostede blod op og havde svært ved at synke.

Senere fandt man ud af, at det skyldtes, at han havde slugt sit gebis, mens han var bedøvet. Tænderne sad simpelthen fast i mandens spiserør.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Ifølge lægerne må den 72-årige mand have »inhaleret« tænderne under en operation flere dage tidligere, hvor han var kommet i fuld bedøvelse, fordi han skulle have fjernet en godartet svulst i maven.

Sagen har givet læger en advarsel om, at de skal notere sig, når patienter har falske tænder - og holde styr på, hvor de er under en operation.



- Tilstedeværelsen af tandproteser skal dokumenteres klart før og efter enhver procedure, skriver Harriet Cunniffe, der er læge og lektor i Oto-Laryngologi (studiet af sygdomme i ører og hals, red.) ved James Paget University Hospital i Storbritannien, i et nyt studie af sagen.

Det tog lægerne flere dage at finde de falske tænder.

Først undersøgte de mandens hals uden at kunne finde ud af, hvad der var galt. De antog, at han havde en infektion i de nedre luftveje, og de sendte ham hjem med blandt andet antibiotika og mundskyl.

Manden vendte tilbage to dage senere, hvor han fortalte, at han nu slet ikke kunne tage sine piller, da han ikke kunne synke. Han hostede stadig blod og havde nu også svært ved at trække vejret.

Til sidst fandt lægerne dog ud af, at det altså var gebisset, manden havde slugt. Det blev derefter fjernet med en tang - otte dage efter, manden havde slugt det.

Tilfældet med de inhalerede falske tænder er ikke enestående, men alligevel sjældent, skriver mediet.

En undersøgelse fra 2016, der dækkede 15 år, fandt 91 tilfælde af tænder, der blev »slugt eller inhaleret« i 28 forskellige lande.

Studiet er udgivet i BMJ Case Reports.

