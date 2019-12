Mands penis rådnede efter at være blevet bidt under sex

Det gik grueligt galt, efter en mand blev bidt af sin kæreste under sex

Nogle gang sker der uheld i sengen.

Man falder ned, man får kradsemærker - altsammen uheldigt og for det meste ufarligt.

Men da en 43-årig mand besøgte skadestuen med et smertefuldt sår på spidsen af sin penis, var den gal.

Det skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Hans udkårne var kommet til at bide ham, mens de havde sex fem dage tidligere, og da han endelig søgte om hjælp, var det tre centimeter store sår blevet helt sort, hvilket er et tegn på, at vævet omkring såret var dødt.

Hans penis var ved rådne.



Det uheldige tilfælde er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Visual Journal of Emergency Medicine, og som navnet indikerer, er der billeder af den stakkels mand. Du kan se et foto nederst i artiklen her.

Det er selvfølgelig sjældent, at det sker, at kroppen rådner væk. Men man skal være opmærksom, og gå til læge, hvis man får bidt hul i kroppen.

Et uskyldigt og uheldigt bid førte til, at denne penis er ved at rådne (Foto: Marc Zosky).

- Selv beskedne menneskelige bidsår risikerer at udvikle betydelige infektioner, skriver forfatteren på artiklen Marc Zosky, lektor i Emergency Medicine på University of Arizona.

Dette skyldes, at vores munde er fyldt med bakterier, som generelt er harmløse, men som kan blive farlige, hvis de kommer ind i kroppen gennem et åbent sår.



Den 43-årige mand var heldig. En skrap antibiotika-kur gjorde, at såret forsvandt, og den 'eneste' skade blev, at penis blev lidt deform.

Men forrådnelsen stoppede.

Forskerne bag studiet håber, at deres rapport kan være en påmindelse til læger om ikke at tage for let på denne type tilfælde.

