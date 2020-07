Mangel på bier kan have konsekvenser for fødevareproduktionen

En mangel på bier, der tøffer rundt og bestøver afgrøderne i landbrugsområder, er nu en reel trussel mod dele af fødevareproduktionen.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Det nyt studie, der er udgivet i tidsskriftet Royal Society, bekræfter forskernes bange anelser om, hvad der sker, hvis vi ikke får rettet op på den konstant dalene bestand af bier.

Bierne lider især under tab af vild natur og blomster, brugen af pesticider og klimakrisen.



Studiet viser, at ud af 7 afgrøder, der dyrkes på tværs af USA, viste 5 af dem tegn på, at manglen på bier hæmmer væksten af afgrøderne. Særligt er det æbler, blåbær og kirsebær, der er er udsatte.



- De afgrøder, som havde flest bier omkring sig, gav et signifikant bedre afkast, siger Rachael Winfree, der er økolog på Rutgers University og førsteforfatter på studiet, til The Guardian.

Hun er især bekymret over, i hvor høj en grad afgrøderne lider under mangel på bestøvere.

Ifølge The Guardian fandt forskerne noget overraskende, at vilde bier bidrog med en god portion af bestøvningen, selvom de flyver i områder, der er dyrket intensivt, og hvor dele af plantelivet, der understøtter dem, er dalene.

Rachael Winfree forklarer til The Guardian, at den intensive dyrkning af jorden og faldet af bier betyder, at fødevareproduktionen med tiden kan blive begrænset.



- Den trend, vi ser nu, kan betyde, at vi vil få problemer med at sikre dele af fødevareproduktionen, siger Rachael Winfree til The Guardian og fortsætter:



- Vi er endnu ikke i en total krise, men det går bestemt ikke i den rigtige retning. Vores studie viser, at det ikke først er et problem om 10-20 år, men at det sker lige nu.



Forskerne bag studiet foreslår, at man giver landmændene en bedre forståelse for, hvad der kan siges at være de optimale forhold for bestøvere, og derudover kan det være en idé at se på, om mængden af pesticider, som der sprøjtes med på markerne, er den rette.

