Mars er indhyllet i et grønt skær

ESA's fartøj ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) har observeret et lysende, grønt skær omkring den røde planet.

Det skriver det Europæiske Rumagentur ESA i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se et foto af fænomenet, som det tager sig ud på Jorden.

Det skyldes oxygen og er ellers kun kendt fra én anden planet – nemlig Jorden, hvor fænomenet også ofte viser sig som nordlys.

Det grønne skær skyldes, at solstråler kolliderer med atomer og molekyler i luften, hvilket skaber et svagt, grønt lys.

TGO-rumsonden har svævet omkring den røde planet siden 2016, blandt andet for at lede efter den grønne 'glorie' på Mars.

Forskerne har i 40 år regnet med, at den ville være der, men det er først nu, de kan påvise skærets eksistens.

- Tidligere observationer havde ikke fanget noget grønt skær omkring Mars, så vi besluttede os for at omstille [TGO's instrumenter] til at pege på ’kanten’ af Mars, ligesom det perspektiv, man ser på billeder af Jorden taget fra Den Internationale Rumstation, siger medforfatter Ann Carine Vandaele fra Institut Royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique, Belgien, i pressemeddelelsen, skriver Videnskab.dk.

Skæret fra planeters atmosfære kan give forskerne vigtig information om, hvordan de atmosfæriske forhold er på planeten.

- Observationerne på Mars passer med tidligere, teoretiske modeller, men ikke med den faktiske glød, vi har set omkring Jorden […]. Det kan betyde, at vi har meget mere at lære om, hvordan ilt-atomer opfører sig, hvilket er ekstremt vigtigt for vores forståelse af atom- og kvantefysik, siger hovedforfatter på studiet, Jean-Claude Gérard fra Université de Liège, Belgien, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

