Mars: Forskere finder is lige under overfladen

En tur til Mars må være enhver astronauts våde drøm.

Den vision ser nu ud til at rykke et skridt tættere på virkeligheden.

Et nyt studie har netop præsenteret et kort over Mars, hvor forskere ved hjælp af data har lokaliseret områder med vandis, der ligger blot 2,5 centimeter under jordoverfladen.

Det skriver NASA på deres hjemmeside ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en af forskernes skanninger.

Netop vandis kan blive nøglen til at finde et potentielt landingssted, da det er begrænset, hvor meget astronauterne kan have med ombord på rumskibet.

Så ikke nok med, at astronauterne skal hoppe på deres kuffert for at få det hele med, så skal det samtidig være muligt at høste, hvad der allerede findes på Mars af kilder til næring og brændstof, før en mission kan lade sig gøre.

Forfatterne bag det nye studie har høstet data fra de to rumsonder, ’Reconnaissance’ og ’Mars Odyssey', til at lokalisere potentielle landingsområder på Mars.

Det har været muligt at udarbejde et kort over vandis, fordi rumsonderne har gammastrålingsudstyr, der blandt andet registrerer, hvis temperaturer ændrer sig markant under jordoverfladen.

- Man skal ikke bruge en rendegraver til at grave de huller, man kan faktisk bruge en skovl, fortæller studiets hovedforfatter, Sylvain Piqueux, der arbejder på NASA's Jet Propulsion Laboratorium, til NASA ifølge Videnskab.dk.

Han uddyber, at forskerne på nuværende tidspunkt fortsætter med at indsamle data om vandis, der ligger under overfladen, således det er muligt at snævre sig ind på gunstige landingslokationer for astronauter.

Med Mars’ tynde luft kan vand ikke holde sig flydende, fordi det fordamper fra fast stof til gas, når det kommer ud i atmosfæren, skriver NASA ifølge Videnskab.dk.

