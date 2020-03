Mars-robot tager ekstremt skarpt foto

I snart otte år har NASA’s seks-hjulede Mars-robot Curiosity skudt en perlerække af billeder fra den røde planet, som den har sendt hjem til Jorden.

Men det seneste billede overgår alle de andre:

Der er nemlig tale om et detaljeret panoramabillede, som er stykket sammen af mere end tusind billeder, der tilsammen indeholder 1,8 milliarder pixels af Mars’ overflade. Det skriver Videnskab.dk.

Aldrig før har Curiosity produceret et panoramafoto i så høj opløsning.

Billederne blev taget ved hjælp af Mars-robottens teleobjektiv i dens såkaldte Mast Camera. Mens et panorama med en lavere opløsning på næsten 650 millioner pixel, der inkluderer Curiosity’s dæk og robotarm, blev taget af et andet kamera på robotten.

Begge panoramaer viser et område på siden af Mount Sharp kaldet 'Glen Torridon', som Curiosity i øjeblikket udforsker.

Billederne blev taget mellem 24. november og 1. december 2019, mens missionsteamet holdt Thanksgiving-ferie.

- Mens mange i vores team var hjemme for at nyde kalkunen (traditionel ret ved Thanksgiving, red.), producerede Curiosity denne fryd for øjnene, siger Ashwin Vasavada, Curiosity's projektforsker ved NASA's Jet Propulsion Laboratory, der leder Curiosity-missionen, i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

For at sikre, at belysningen var ens på alle billeder, tog Curiosity kun billeder mellem middag og klokken 14 lokal Mars-tid hver dag.

Det blev i alt til 6,5 timer i løbet af de fire dage, hvor robotten fangede de mange billeder.

De efterfølgende måneder er de over tusind billeder blevet samlet til det ene panoramabillede, som du kan se øverst i artiklen.

