Mars-sonde rammer sten i forsøg på at grave dybere

Mars-sonden "Insight" er begyndt at grave ned under overfladen på den røde planet.

Her er sondens graveredskab dog stødt på forhindringer i form af flere sten.

De blokerer for, at den kan grave så dybt som ønsket, meddeler det nationale tyske rumfartscenter fredag.

Det polske ingeniørfirma Astronika har stået for at producere hammeren, der skal grave ned i overfladen.

- Det her er ikke særligt gode nyheder for mig, selv om hammeren viser sit værd. Omgivelserne på Mars er ikke så fordelagtige for os, siger chefingeniør Jerzy Grygorczuk.

"Insight" landede under stor mediebevågenhed på Mars i november 2018 som det første rumfartøj siden 2012. Sonden blev skudt afsted fra Vandenberg-basen i Californien i foråret 2018.

Det Amerikanske Rumagentur, Nasa, satte torsdag sonden til at grave. Den får nu lov til at "hvile" lidt, før man forsøger igen.

Med tiden håber man på, at fartøjet kan grave fem meter ned under overfladen på Mars. Det vil være en rekord.

Her kan man blandt andet opnå viden om temperaturen i det indre af Mars. Endnu står mange spørgsmål nemlig ubesvarede om planetens kerne.

I sidste ende kan den viden bruges til at forstå de processer, der fandt sted, da planeten blev dannet, hvilket også kan hjælpe med at forstå, hvordan andre stenplaneter som Jorden, Merkur og Venus blev dannet.

Også en seismograf er med ombord på sonden, og den er allerede i gang med at måle potentielle jordrystelser.

Et tredje instrument skal hjælpe forskerne på Jorden med at holde øje med rumfartøjets præcise placering, mens Mars roterer.

Sonden vejer 694 kilo og er et produkt af et milliarddyrt samarbejde mellem USA, Frankrig og Tyskland.