Maskine fjerner din brandert

De fleste kender formentlig til den fæle alkohol-ånde, som findes hos folk, der har fået lidt for meget at drikke.

Selvsamme ‘alko-ånde’ er faktisk det grundlæggende princip bag den canadiske opfindelse ClearMate, som ifølge et nyt, lille studie kan gøre folk ædru tre gange hurtigere end normalt.

Det skriver avisen The Independent ifølge Videnskab.dk.

Åndedrættet er nemlig en af måderne, hvorved kroppen udskiller den giftige alkohol, der ellers hovedsageligt bliver nedbrudt i leveren.

Læs mere på Videnskab.dk: Mands tarmbakterier gjorde ham fuld, selvom han ikke drak alkohol

Og som de canadiske forskere fandt ud af, jo hurtigere man trækker vejret, des hurtigere udskiller kroppen alkohol, skriver The Independent.

Men for hurtig vejrtrækning, kendt som hyperventilation, er farligt og kan medføre, at en person udånder for meget kuldioxid og besvimer.

ClearMate-maskinen, som består af en gasmaske forbundet med to beholdere med henholdsvis ilt og kuldioxid, bruger derimod kontrolleret hyperventilation til at sikre, at personen forbliver bevidst.

Maskinen sørger for, at balancen mellem ilt og kuldioxid i lungerne forbliver konstant, ved også at lade personen indånde kuldioxid, skriver The Independent ifølge Videnskab.dk

Læs mere på Videnskab.dk: Hvorfor kan asiater ikke tåle alkohol?

Det lille studie bag opfindelsen involverede fem raske og frivillige unge mænd, som ved en kombination af vand og vodka blev drukket lettere berusede.

Derefter målte forskerne hastigheden af, hvor hurtigt alkoholen i de unge mænds blod blev udskilt, både med og uden maskinen.

Med maskinen tændt gik det som nævnt tre gange hurtigere end normalt, skriver The Independent ifølge Videnskab.dk.

Da det er et ret lille studie, ser forskerne dog gerne, at flere studier bliver udført for at bekræfte resultaterne.

