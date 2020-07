Matematiker: Så mange skal vi bruge for at kolonisere Mars

Det er svært at etablere en bæredygtig koloni på Mars.

Hvilket udstyr og værktøj skal der bruges? Hvordan skal man udnytte den røde klodes egne ressourcer? Og hvilke evner må marsmenneskene have?

Et nyt studie peger på, at antallet af Mars-kolonister skal op på 110, hvis det skal lykkes at varetage alle opgaver og undgå at miste vital viden i tilfælde af dødsfald.

Det skriver mediet Universe Today ifølge Videnskab.dk

Hvis kolonisterne når op over 100, er der ifølge studiet nemlig tilstrækkelig med arbejds- og vidensdeling til, at arbejdsbyrden kan deles mellem flere, og at der er plads til, at tilstrækkelig mange specialiserer sig indenfor forskellige fag.

En ligning kan som bekendt indeholde variable. Salotti oplister to, der er væsentlige for overlevelse på Mars:

Naturressourcer på stedet, som kolonisterne kan indsamle og bruge. Produktionskapacitet. Hvor meget kolonisterne må være i stand til at producere (for eksempel værktøj) for at overleve.

Fordi man endnu ikke ved meget om de forhold, potentielle kolonister vil leve under, »[er der] stadig meget lidt forståelse af problemets variable,' siger Salotti til Universe Today ifølge Videnskab.dk.

Salottis model er centreret omkring dét, han kalder for ’the sharing factor’ – delefaktoren.

Har du set filmen ’The Martian’ med Matt Damon fra 2015, kender du til udfordringen ved at holde sig i live på en klode langt fra sit hjem.

I filmen må Damons karakter selv udføre alle rumstationens opgaver.

Salotti foreslår netop 110 kolonister, fordi arbejdsdeling i hans analyse vil gøre det muligt at dele byrden op, hæve produktiviteten og skabe rum for at specialisere sig i vitale Mars-opgaver.

