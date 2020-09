Matematiker vinder 20 millioner

Den britisk-østrigske matematiker Martin Hairer har viet sit liv til at få kaotiske ligninger under kontrol

- Hvad skal jeg bruge det til når jeg bliver voksen? har de fleste nok spurgt sig selv, mens de har siddet og tegnet kruseduller i matematiktimerne.

Her er et godt bud.

Den britisk-østrigske matematiker Martin Hairer brugte matematikken til at beskrive tilfældighed og kaos - fænomener så komplekse, at hans kolleger mente, at han måtte være blevet hjulpet af rumvæsener.

Nu har han vundet den fornemme ’Breakthrough’-pris for sit hårde arbejde, og en klækkelig sum svarende til 20 millioner kroner. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

’Breakthrough’-prisen bliver årligt uddelt til forskere inden for matematik, fundamental fysik og biovidenskaberne, for banebrydende arbejde.

Området, som Martin Hairer beskæftiger sig med, hedder stokastiske partielle differentialligninger, og beskriver hvordan tilfældighed påvirker forskellige fænomener.

For eksempel, hvordan skovbrande breder sig, eller hvad der sker i en kop te, når du rører rundt med en ske.

Jo mere tilfældighed, jo sværere bliver ligningerne, som skal beskrive fænomenerne, indtil de når en umulig kompleksitet.

Martin Hairers innovation var at opfinde en ’regularitetsstruktur’: en algebraisk ramme, som kan få de løbske ligninger under kontrol og gøre matematikken overkommelig, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Det gjorde han faktisk helt tilbage i 2013, men videnskabelig anerkendelse tager jo gerne lidt tid.

Nu venter han spændt på, at pengene triller ind på bankkontoen.

