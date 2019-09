Medie udelukker klimabenægtere: Sammenlignes med Hitler

Fremover bliver de simpelthen lukket ude.

Klimabenægtere er ikke længere velkommen i kommentarsporene på det australske forskningsmedie The Conversation. Og det har skabt kritik fra en australsk politiker, der sammenligner tiltaget med nazisternes censur. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Sagen er opstået, fordi The Conversation netop har besluttet, at man vil fjerne alle kommentarer, der benægter klimaforandringerne, i kommentarsporet på mediets hjemmeside. Desuden vil man blokere brugerne bag kommentarerne.

- Vi tror på, at samtaler er en integreret del af vidensudveksling, men de, der er fikserede på forkerte idéer i lyset af årtiers peer reviewed (fagfællebedømt, red.) forskning, er kun farlige, skriver chefredaktør for The Conversation Misha Ketchell i et blogindlæg ifølge Videnskab.dk.

Beslutningen bliver af nogle set som værende kontroversiel. For eksempel er den liberale australske senator Eric Abetz meget imod:

- Adolf Hitler, Joseph Stalin og Mao Zedong kunne ikke havde sagt det bedre selv. De ville være så stolte. At så overbevisende og arrogant at nægte at give en stemme til et alternativt synspunkt minder om totalitære regimer, udtalte han ifølge The Guardian i det australske parlament, skriver Videnskab.dk.

Ifølge chefredaktør på The Guardian Misha Ketchell har klimabenægtere i årevis haft mulighed for at komme til orde, men nu er der ikke længere grund til at give dem taletid.

- De har gjort det i en række år, og fordi deres argumenter ikke har ændret sig, og deres evidens ikke har ændret sig, mener vi, at de har haft rig mulighed for at sige det, de vil, siger han til The Guardian.

I sit blogindlæg hos The Conversation uddyber Misha Ketchell, at det ifølge ham ikke er fair at give klimabenægtere og klimaforskere lige meget taletid, når det kommer til klimaet.

- Klimabenægtere og de personer, der skamløst spreder pseudovidenskab og misinformation, foreviger idéer, der i sidste ende vil ødelægge planeten, skriver han i sit blogindlæg, ifølge Videnskab.dk.

