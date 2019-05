Menneske-DNA fundet i 10.000 år gammelt 'tyggegummi'

Hvad kan et stykke gennemgnasket harpiks fortælle os om menneskets udvikling i Skandinavien? Mere, end man lige går og tror.

En ny analyse af flere harpikskugler, der er over 10.000 år gamle, kan være med til at klarlægge, hvem der slog sig ned i Skandinavien, da isen trak sig tilbage for over 10.000 år siden. Det skriver Science Daily ifølge Videnskab.dk.

Kuglerne stammer oprindeligt fra barken på et birketræ og blev fundet allerede tilbage i 1990 ved vestkysten i Sverige.

Dengang var det imidlertid ikke muligt at analysere menneskeligt DNA - og slet ikke fra ikke-menneskeligt væv.

Tidligere har det kun være muligt at sige noget om menneskets udvikling baseret på det sparsomme antal knogler, arkæologer har fundet løbende, men med nye teknologier er døren til fortiden nu sparket ind.

Forskerne har fundet DNA i spyttet fra tre individer i ’tyggegummiet’ - to kvinder og en mand.

Genetiske analyser viser, at individerne var genetisk beslægtede med andre jæger-samlere i Sverige og med andre europæiske befolkningsgrupper fra den ældre stenalder.

Men deres værktøjer hørte til en stenalder-teknologi, der ankom til Europa fra Den Østeuropæiske Slette, der ligger i nutidens Rusland.

Det bekræfter tidligere formodninger om, at Skandinavien har været under indflydelse fra både øst og vest, mener forskerne.

I forvejen mener man, at jæger-samlere rejste fra Europa op langs den norske kyst for over 11.000 år siden.

Omkring tusind år senere ankom der så mennesker til samme område fra nutidens Rusland og Finland.

Heraf opstod unikke befolkningsgrupper i det nordøstlige Skandinavien, kaldet skandinaviske jæger-samlere, der var en genetisk og kulturel blanding af mennesker fra både øst og vest.

- Mennesker som disse findes ikke længere i dag. Dele af deres DNA findes fortsat hos mennesker, som lever i dag, men der er ingen, som har den samme sammensætning, fortæller arkæolog Per Persson, der har ledet den nye forskning, til forskning.no ifølge Videnskab.dk

