Mennesker har måske haft hunde meget længere end hidtil troet

At hunde (Canis familiaris) stammer fra ulve (Canis lupus), som blev domesticerede af mennesker langt tilbage i historien er noget, de fleste ved.

Men præcis hvornår det skete, er der i arkæologien meget debat om.

Nu har forskere undersøgt kranierne fra et hele 28.500 år gammelt fossilt fund i Tjekkiet, og de tror, at der måske kan være tale om nogle af de allerførste domesticerede hunde, skriver Videnskab.dk.

Eller også er der bare tale om ulve.

Studiet, der er publiceret i Journal of Archaeological Science, har undersøgt hundenes (eller ulvenes) tænder og fundet en anden slags slid hos de logrende væsner sammenlignet med andre fund af samtidige artsfæller.

- Tandslid er et adfærdssignal, som kan opstå, generationer inden vi ser morfologiske ændringer (i form og opbygning af organismer, red.) i en population, fortæller forfatter på studiet og antropolog Peter Ungar fra the University of Arkansas til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

- Det viser et stort potentiale i at bruge denne her arkæologiske metode til at adskille proto-hunde fra ulve.

Forskerne mener ifølge ScienceAlert, at slitagen på tænderne kan være en indikator på, at dyrene har fået en anden slags kost, der måske kan være rester fra menneskers boplads – for eksempel kødben.

I naturen er tandsliddet mindre markant, fordi ulvene spiser mere blødt kød, som vi mennesker nok vil foretrække at give til os selv fremfor vores firbenede følgesvende.

Men forskerne påpeger også i studiet, at tandsliddet kan være udtryk for, at en ulveflok har været udsat for konkurrence eller forandringer i deres naturlige miljø.

