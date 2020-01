Mercedes præsenterer vild fremtidsbil

Flyvende Über, robotassistenter og exoskeletter. Der er højt til loftet, når verdens største teknologivirksomheder drømmer om den nærmeste fremtid.

Et af de mest opsigtsvækkende indslag på tech-konventionen CES i Las Vegas kommer fra bilproducenten Mercedes-Benz. I videoen foroven kommer de med et konkret bud på, hvordan fremtidsbilen kommer til at se ud.

Mercedes-Benz Vision AVTR er en prototype, der er som taget ud af en scifi-film. Det lægger Mercedes heller ikke skjul på, da de til fremvisningen fortæller, at designet er direkte inspireret af filmen 'Avatar' fra 2009, der foregår på en fjern planet.

Ifølge Mercedes vil bilen køre på et fuldt genanvendeligt batteri, der skal drives på organisk cellekemi. Det betyder, at det ikke behøver miljøbelastende mineraler som nikkel og kobolt, og batteriet kan med tiden blive til kompost.

Hensynet til miljøet er bogstaveligt talt i førersædet, da også læderet i bilens interiør ser ud til at blive vegansk.

Sådan ser prototypen ud. Foto: AP

Flyvende Über og robotassistenter.

Det var fra hovedscenen på CES, at Mercedes afslørede Vision AVTR. Men de er ikke de eneste, der har en vision for, hvordan vi skal komme rundt i fremtiden.

I video nedenunder kan du blandt andet se, hvordan Hyundai og Über vil have helikoptere til at transportere os rundt i storbyen, mens Samsung er i gang med at udvikle en personlig robot, der skal filme alt, hvad du foretager dig.

Om det gør fremtiden lys eller dystopisk står ubesvaret, men frem til 10. januar vil man på konventionen CES kunne følge med i, hvad vi kan forvente os.