Microsoft indfører politisk korrekt stavekontrol

Politimand, formand, dement. Glem det. Fra nu af skal det hedde politibetjent, forperson og person med demens. I hvert fald hvis det står til teknologi-giganten Microsoft.

I dette efterår lancerer den amerikanske it-virksomhed nemlig en ny version af verdens mest udbredte tekstbehandlingsprogram, Word, hvor algoritmebaseret kunstig intelligens vil komme med forslag til mere inkluderende sprogbrug. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Konkret betyder det, at hvis du skriver 'politimand', vil programmet foreslå, at du i stedet anvender det kønsneutrale ord 'politibetjent'. Beskriver man en person som 'dement', vil programmet i stedet foreslå, at du bruger udtrykket 'person med demens'.

Andreas Birkbak, der er ph.d. i teknoantropologi og adjunkt ved Aalborg Universitet, er ikke overrasket over at høre, at Microsoft nu tager inkluderende sprogbrug med ind i Word-programmet.

- Det er jo en meget tydelig påmindelse om, at teknologi og design aldrig er værdineutralt. Når vi bruger teknologi til at kommunikere, vil der altid foregå en form for mediering – og der vil altid være forskellige idéer om samfundet indbygget, som stammer fra de programmører, designere og projektledere, der står bag teknologien, siger han og fortsætter:

- I det her tilfælde flugter det fint med den identitetsforståelse og den fortælling om sig selv som et sted med progressive aktører, som Silicon Valley (hjemstedet for de største amerikanske teknologifirmaer, red.) har. Mange af de her store tech-firmaer markerer sig i de årlige Pride-parader, og mange af dem har interne programmer, der støtter op om LGBT-miljøet. Nu ser vi det så også i måden, som de designer software på.

Anna Libak, der er journalist og forfatter, mener, at det er gået for vidt med inkluderende sprogbrug, når det systematisk udbredes gennem en stor teknologivirksomhed. Hun frygter, at det kan give os et fattigere sprog:

- Romanforfattere får det virkelig svært i fremtiden. For hvis de ikke må sige han eller hun, må de så sige mor eller far? Det kan jo være, at man ikke føler sig som mor eller far, selvom man er det. Må man sige ung, gammel, grim, pæn, feminin, maskulin, tyk, tynd, ja, må man overhovedet karakterisere andre på nogen som helst måde?

Samtidig mener Anna Libak, at Microsofts ambitioner om et mere inkluderende sprog rejser et fundamentalt dilemma om, hvorvidt sproget bør afspejle virkelighed­en, eller om vi skal acceptere, at nogen vil ændre sproget for at forme den virkelighed, som de ønsker at se.