Milliardær vil sende mennesker til Månen: 'Denne gang bliver vi der'

Verdens rigeste mand og grundlægger af Amazon, Jeff Bezos, har store planer for menneskehedens fremtid og sin rumfartsvirksomhed Blue Origin. Det skriver nyhedsbureauet Associated Press ifølge Videnskab.dk.

Ved et pressemøde i 9. maj 2019 i Washington fortalte han, at Blue Origin vil involvere sig i den officielle amerikanske ambition om at sætte mennesker på Månen igen i 2024.

- Det er tid til at vende tilbage til Månen. Denne gang bliver vi der, sagde Jeff Bezos blandt andet, skriver Associated Press ifølge Videnskab.dk.

Jeff Bezos præsenterede sine planer foran virksomhedens nyeste rumfartøj Blue Moon, der ifølge Amazon-rigmanden skal lande på Månen.

Blue Moon er et robotstyret rumskib på størrelse med et lille hus, der først og fremmest skal sende en last med fire robotter til Månen.

Planen er derudover, at et Blue Moon-rumskib skal transportere mennesker til Månen i år 2024, hvilket er den samme tidsramme, som NASA og den amerikanske regering arbejder med.

Den amerikanske kongres har dog for nylig kritiseret NASA for ikke at have en klar plan for, hvordan det skal føres ud i livet.

Jeff Bezos pressemøde var overordnet fattig på detaljer, skriver verdens største nyhedsbureau, Associated Press ifølge Videnskab.dk.

Jeff Bezos fortalte således ikke noget nærmere om, hvornår de forskellige opsendelser skulle finde sted, hvorvidt det skulle ske i samarbejde med NASA, og hvordan planerne mere konkret skulle gennemføres.

