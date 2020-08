Mistede sin penis: Har haft en ny på armen i fire år

For de fleste mænd må det være et af de største skrækscenarier, man kan forestille sig at miste sin penis.

Ikke desto mindre var det lige præcis det, der skete for 45-årige Malcolm MacDonald fra Norfolk i England.

Siden har han fået lavet en ny penis, som sidder på armen og forhåbentlig snart skal flyttes ned på sin rette plads.

Det fortæller han i et eksklusivt interview med The Sun, som siden er bragt i adskillige medier verden over.

Penis faldt af

Malcolm MacDonald havde i nogle år døjet med en infektion i mellemkødet, som siden udviklede sig til en blodforgiftning.

Hans fingre, tæer og penis blev sorte, og en dag i 2014 endte det med, at hans penis faldt af. Hans testikler forblev dog intakte.

Den efterfølgende periode af hans liv blev meget dårlig.

- I to år, efter jeg mistede min penis, følte jeg mig som en skygge af en mand.

- Jeg drak for meget. Jeg så ikke min familie og mine venner – jeg havde bare ikke lyst til at se det i øjnene, siger han til The Sun.

Den plastikkirurgiske proces, som Malcolm MacDonald har været igennem, ligner på mange måder den, man kan komme igennem ved en kønsskifteoperation fra kvinde til mand, kaldet falloplastik. Han fik taget en vene ud af kroppen, som blev til det nye urinrør. Derefter tog man et stykke hud fra underarmen, som blev foldet rundt om venen i form som en penis. Her fik Malcolm sin nye penis sat fast på armen, hvor man ved kønsskifteoperation ville sætte den direkte på plads i skridtet. Dernæst kan man få indopereret et implantat af silikone, som ved hjælp af en pumpe kan pustes op, så det minder om en erektion. Det er dog ikke alle, der får indopereret implantatet. Kilder: Ugeskrift for Læger, Sundhedsstyrelsens ’Sundhedsfaglig hjælp ved Kønsidentitetsforhold’ og The Sun. Vis mere Luk

Malcolm MacDonald går altid med ærmerne helt nede om håndleddene. Foto: The Sun/News Licensing/MEGA/Ritzau Scanpix

En redning

På hospitalet havde der ikke været noget at gøre, da Malcolm MacDonalds penis faldt af, men efter to år talte han med sin læge, som fortalte ham om en kirurg ved navn David Ralph fra London University College Hospital.

David Ralph er ekspert i penis rekonstruktion, og derfor tog Malcolm MacDonald kontakt til ham.

Han fik forklaret, at han kunne få lavet en penis, men at den skulle sidde på armen i op til to år, før den var klar til at blive sat rigtigt på.

- At de kan lave en ny penis er i sig selv fantastisk – men at de kan lave den på min arm er helt utroligt.

- Det ligner noget fra en underlig sci-fi-komedie, men det er min eneste chance for at leve et normalt liv, siger han.

En serie af udsættelser efterfulgt at coronapandemien har dog gjort, at der nu er gået fire år, hvor Malcolm MacDonald har levet med en penis på armen.

Som ved kønsskifte

Professor i plastikkirurgi ved Linköping Universitet i Sverige Gunnar Kratz fortæller til Aftonbladet, at indgrebet minder om det, der bliver gennemført ved en kønsskifteoperation fra kvinde til mand.

Han understreger dog, at den aldrig bliver som en medfødt penis.

- En konstrueret penis kan fornemmes, men den har ikke seksuel fornemmelse.

- Med hjælpemidler, som en pumpe eller silikonestang, kan den stå op og udføre penetrerende samleje. Så kan du tilfredsstille en partner, men du skal få din egen seksuelle tilfredsstillelse på en anden måde, siger Gunnar Kratz.

Her kan man se, hvordan væv er blevet taget fra armen i skabelsen af den nye penis. Foto: The Sun/News Licensing/MEGA/Ritzau Scanpix

Han fortæller, at de fleste penisser udelukkende bliver konstrueret, så modtageren har en bule i bukserne, og så de kan tisse stående. Den skal give en fornemmelse af, at der er en penis.

Derudover fortæller han, at det er højst usædvanligt, at den placeres på armen i første omgang, selvom armen er det primære sted, man tager huden fra.

- I dag gør vi som regel alt på én gang. Vi tager det væv, vi har brug for, og så konstruerer vi penis på pladsen.

- Nogle gange, hvis vi tager vævet fra lysken, kan vi sætte den fast i begge ender, så den er som et håndtag, og vente til den er helet ordentligt, siger Gunnar Kratz.