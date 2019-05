Mona Lisa vækket til live med kunstig intelligens

Maleriet af Mona Lisa og hendes gådefulde smil er kendt verden over, men nu har såkaldt deepfake-teknik givet hendes ansigt en ekstra dimension. Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af resultatet.

Ved hjælp af kunstig intelligens (AI) har det nemlig været muligt at animere Mona Lisa ved hjælp af maleriet fra Leonardo da Vincis hånd fra 1500-tallet.

De illustrerer det udtryk, som Egor Zakharov, ingeniør på Skolkovo-instituttet for teknologi og videnskab og medarbejder på Samsungs AI-center i Moskva, har formået at skabe ved af fodre en algoritme med data.

Bevægelserne er skabt via et kunstigt neuralt netværk, der er en slags kunstig intelligens, som efterligner hjernens måde at kværne information på, til at analysere og skabe billederne.

Forskerne trænede algoritmen til løbende at forstå ansigtstræk og form, og hvordan de to ting er relateret til hinanden.

Herefter anvendte de informationen på stillbilleder, og der er kun anvendt et billede til at skabe animationerne.

I et studie, der endnu ikke er blevet officielt bedømt af andre forskere, skriver Egor Zakharov om udfordringerne ved at skabe levende billeder via AI-teknologien.

Særligt dét at få en maskine til at genkende alle ansigtets facetter er udfordrende, fordi ansigter ifølge Live Science er komplekse rent geometrisk og dynamisk.

3D-modeller af ansigter har 'flere millioner parametre', skriver forfatterne bag studiet ifølge Live Science.

