Monster-fisk fra dybhavet har tænder som glas

Dybhavsfisk er nogle mærkelige skabninger.

Nu har forskere undersøgt tænderne på en drabelig dybhavsfisk, og de kan konkludere, at tænderne er glasklare og ekstremt hårdføre. Det skriver The Washington Post ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se flere fotos af de drabelige fisk.

Fisken, de har undersøgt, bærer det latinske navn Aristostomias scintillans og tilhører Stomiidae-familien, der er kendt for at være nogle af dybhavets mest glubske rovdyr.

Forskerne fangede fisken ud for byen San Diego på den amerikanske vestkyst, hvor de trawlede fisk i næsten 500 meters dybde.

Her blev Marc Meyers, der er professor i materialevidenskab ved University of California, straks opmærksom på fiskens »små, gennemsigtige tænder«, fortæller han til The Washington Post ifølge Videnskab.dk.

Tænderne er ifølge Marc Meyers aldrig blevet undersøgt før, så han kastede sig straks over dem og undersøgte tænderne med et elektronmikroskop og andre laboratorieredskaber.

Det viste sig, at tænderne bestod af en kompleks sammensætning af:

calcium-mineralet hydroxyapatit, der udgør vores knogler og tandemalje

og proteinet kollagen, der er et uopløseligt protein i bindevæv, sener, hud og ben hos pattedyr, fugle og fisk

Lektor i biologi ved Boston College og ekspert i dybhavsfisk Christopher Kenaley kalder over for The Washington Post studiet for et »værdifuldt bidrag« til forskningen.

- Vi ved ikke meget om materialerne hos dyr, der lever i det dybe hav, fortæller Christopher Kenaley, der ikke er involveret i studiet, til The Washington Post ifølge Videnskab.dk.

Marc Meyers undersøgte også tændernes mekaniske styrke, og her kunne han slå fast, at tænderne var lige så hårdføre som hajtænder og lige så skarpe som tænderne hos piratfisk.

Materialet kan potentielt bruges til at lave keramik, der er gennemsigtigt som glas, men meget hårdere, fortæller Marc Meyers til The Washington Post ifølge Videnskab.dk.

Han vil nu undersøge materialet nærmere.

