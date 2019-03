Mutation gør hende immun over for smerte

Hun brækkede sin arm som otteårig og opdagede det først to dage efter ved et tilfælde

På grund af en genmutation har 71-årige Jo Cameron aldrig kunnet føle smerte.

Hun føler også kun i meget lille grad frygt og angst, og så heler hendes sår hurtigere end andres. Det skriver University College London i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se et interview med Jo Cameron.

- Vi har fundet ud af, at denne kvinde har en særlig genotype, der reducerer aktiviteten i et gen, som man i forvejen kender som et område med potentiale for behandling af smerte- og angstbehandling, siger lektor i medicin ved University College London, James Cox, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Jo Cameron opdagede, at hun ikke kunne føle smerte ved et tilfælde, da hun som 65-årig gik til lægen med alvorlig slidgigt i hoften, som hun dog ikke fandt smertefuld.

Siden blev hun sendt videre til genforskere ved University College London og University of Oxford, der efter flere undersøgelser blandt andet fandt en mutation i et gen kaldet FAAH.

FAAH-genet er kendt blandt smerteforskere, da det spiller en stor rolle i det såkaldte endocannabinoide system, som hjælper med at regulere smerte, immunsystem, hukommelse, humør og søvn.

Genforskerne fortsætter med at forske i Jo Cameron, og de håber, at deres arbejde kan hjælpe forskningen med at komme på sporet af en medicinsk behandling af forskellige typer smerte.

- Vi håber, at vores arbejde med tiden vil bidrage til klinisk forskning i postoperative smerter (smerter efter operationer, red.), kroniske smerter, PTSD og sårheling, måske gennem genterapeutiske teknikker, siger James Cox, der er hovedforfatter på et nyt studie om kvinden, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Forskerne håber samtidig på, at der går andre mennesker rundt med samme mutation som Jo Cameron, så de bedre kan undersøge, hvad disse mennesker har til fælles.

