Myrer slubrer syre fra deres egne numser

Tømrermyrer er ikke bange for at smage på egen saft, viser det sig

Forskere har opdaget en interessant adfærd hos myrer:

Hver gang en myre skal til at indtage sin føde eller drikke vand, renser den først sine kirtler på bagdelen og slubrer den væske i sig, der kommer ud.

Da zoologen Simon Tragust og hans kollegaer fra Martin Luther University i Tyskland observerede dette, vakte det deres nysgerrighed, og de besluttede sig for at undersøge det.

Under et forsøg med tømrermyrer fra Florida (Camponotus floridanus) fodrede forskerne først myrerne og kølede dem derefter ned.

Når myrer bliver for kolde, stopper de med at bevæge sig, men de kan live op igen i varmen.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvor længe kan man overleve ved at spise sig selv?

Mens myrerne var ubevægelige, tog forskerne en prøve af pH-niveauet (surhedsgraden) i insekternes fordøjelsessystem.

Forskerne fandt ud af, at surhedsgraden i myrerne faldt, når de ikke var i stand til at indtage den giftige ’myresyre’ – også kendt som methansyre (HCOOH). Syren kommer fra en kirtel på deres bagpartier kaldet acidoporen.

Tømrermyrer bruger syren både til at uskadeliggøre føde, men også til at forsvare sig selv mod fjender.

Læs mere på Videnskab.dk: Forhistorisk helvedsmyre spidder kakerlak i 99 millioner år gammel ravklump

Mennesker bruger i forvejen myresyre som et desinfektionsmiddel, og det ser ud til, at myrerne også i dette tilfælde gør det samme.

Forskere ved i forvejen, at myrer bruger myresyre til at holde deres tuer rene og til at vaske deres afkom.

Med det nye studie ved man nu også, at myrer bruger syren til at holde sig fri for infektioner.

Forsøg viste nemlig, at myrer, der indtager den giftige myresyre, har højere chance for at overleve, selvom de efterfølgende spiser mad, der er inficeret med bakterier og parasitter, skriver forskerne i studiet.

