Mysterie: Vombatter har selvlysende pels

De må komme et eller andet i maden ‘down under’ i Australien, for det viser sig, at flere af landets dyrearter er selvlysende under UV-lys. Det skriver mediet Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Efter at forskere hos Western Australian Museum tidligere på måneden opdagede, at næbdyret har et blå-grønt skær, når det belyses med UV, har de haft travlt med at bestråle flere andre af museets eksemplarer:

Den spøjse vombat, som er et pungdyr, er blandt dyrene med nylig opdaget ‘biofluorescens’ - det vil sige, at de afgiver lys når de bliver ramt af stråling med høj energi, som UV (ultraviolet).

Biofluorescens findes hos mange organismer, men det er først i de senere år, at forskere er begyndte at opdage det hos visse pattedyr og de beslægtede australske pungdyr, som lader til at føre ræset.

Proteiner, der forårsager biofluorescens, findes i mange forskellige typer væv og stof hos dyr, for eksempel i knogler og tænder, men tilsyneladende også i vombattens og andre pungdyrs pels.

Nøjagtig hvorfor, at nogle patte- og pungdyr har biofluorescens, er stadig et mysterie.

De fleste af de identificerede fluorescerende dyr er aktive om natten eller omkring daggry, hvor der ikke er nok stråling til at få dem til at lyse.

- Måske er de i stand til at se meget mere, end vi kan, spekulerer Kenny Travouillon fra Western Australian Museum, overfor ScienceAlert, skriver Videnskab.dk.

- Rovdyr lader ikke til at skinne. Jeg tror, det skyldes, at hvis rovdyrene kunne blive set, ville de miste enhver chance for, at fange deres bytte.

En forsker fra Lund Universitet opfordrer dog til, at man ikke tolker for meget på fænomenet endnu, da omstændighederne, hvor dyrene lyser, er kunstige og ikke optræder i naturen.

Forskerne ved stadig ikke, hvilken effekt disse dyrs biofluorescens har i naturen - hvis den altså har nogen.

Se en vombat i fuld firspring

