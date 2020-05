Mysterium: Hvordan bevæger mystiske kugler sig?

På nogle gletsjere kan man finde grønne samlinger af mos. Det er i sig selv lidt af et syn, men nogle af disse moskugler er endnu mere utrolige.

De bevæger sig nemlig. Ikke bare tilfældigt, men i samme retning og med samme fart. Det skriver NPR ifølge Videnskab.dk, hvor du blandt andet kan se private optagelser af moskuglerne.

De grønne kugler af mos bliver kaldt gletsjer-mus, og et nyt studie, der undersøger dem, fortæller, at man mener, det sjældne fænomen opstår fra urenheder på isens overflade.

Læs mere på Videnskab.dk: Isbjerg har vendt bunden i vejret: Se de fantastiske billeder af ’krystal-paladset’

Gletsjer-musene bevæger sig faktisk en hel del – op til et par centimeter om dagen ifølge Tim Bartholomaus, som er glaciolog ved University of Idaho og en af forskerne bag studiet.

Bartholomaus var meget forundret, da han første gang stødte på fænomenet tilbage i 2006.

'De er ikke fastgjort til noget – de ligger bare på isen,' siger han til NPR ifølge Videnskab.dk.

Sophie Gilbert, der er dyrelivsøkolog ved University of Idaho og medforfatter til studiet, fortæller, at det er nødvendigt for gletsjer-musenes overlevelse, at de bevæger sig, fordi hele overfladen har brug for at være eksponeret for sollys i perioder.

Læs mere på Videnskab.dk: Stort mysterium i ørkenen er endelig løst

Gletsjer-musene kan blive op til seks år gamle og bevæger sig ifølge Bartholomaus på samme måde, som en fugleflok eller fiskestime gør det. Men forskerne kan ifølge NPR ikke finde ud af hvorfor, selvom man har kendt til mysteriet siden 1950’erne.

Man har undersøgt, om det kunne være vind eller Solen, der får 'musene' til at bevæge sig. Forskere har også haft en teori om, at moskuglerne beskytter isen nedenunder fra at smelte, og at de på et tidspunkt ville falde af.

Men ingen har endnu formået rigtigt at komme til bunds i mysteriet om moskuglerne, skriver NPR ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk

Coronavirus: Alt om udviklingen, symptomer og behandling

Vild timelapse viser, hvor hurtigt gletsjere er smeltet de sidste 48 år

Er elbiler bedre for klimaet end benzin- og dieselbiler?