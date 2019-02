Mystikken fortsætter: Forskere uenige om fe-cirkler i ørken

Millionvis af 'fe-cirkler' spreder sig ud over områder i Namibia og Australien i et selvorganiseret mønster.

Forskere har i årevis forsøgt at finde ud af, hvor cirklerne stammer fra, og i 2017 viste forskere med en matematisk model, at mønstrene passede godt med termitternes udbredelse. Men nu viser et studie af blandt andre en tysk forsker, at cirklerne ikke har noget at gøre med termitter alligevel. Det skriver Videnskab.dk.

Konklusionen kommer fra den tyske forsker Stephan Getzin, der sammen med et hold forskere fra Israel og Australien, systematisk overvåget et område med cirkler i Australien.

Læs mere på Videnskab.dk: Mærkeligt havvæsen skyllet op på dansk strand

Over en strækning på 12 kilometer gravede forskerne 154 huller, og de har ganske enkelt ikke fundet den motorvej af underjordiske, arbejdende termitter, som man har haft mistænkt for at skabe cirklerne.

Med droner har forskerne desuden kortlagt store områder, der netop er angrebet af termitter. Her har de set, at områder, hvor vegetationen er ødelagt af termitter, kun er halvt så store som fe-cirklerne.

- Samlet set viser vores undersøgelse, at termitkonstruktioner kan forekomme i områder med fe-cirkler, men den delvist lokale sammenhæng mellem termitter og cirklerne er ikke en årsagssammenhæng, siger Stephan Getzini i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Se den vilde natur fra sin smukkeste side

Stephan Getzin virker dermed til at tilslutte sig ’planteholdet’, der mener, at de mystiske cirkler er en slags vand-reservoirs for planter.

Under sine undersøgelser fandt han desuden ud af, at fe-cirklerne ikke nødvendigvis danner et regelmæssigt mønster.

Cirklerne varierer i både størrelse, form og regelmæssighed. Nogle bliver op til 20 meter i diameter, andre opnår en form som bilspor.

Sammenligning af jordprøver tyder på, at cirklerne indeholder mere vand, jo skarpere mønsteret er.

Andre artikler på Videnskab.dk

Uforklarlige fænomener på dværgplaneten Ceres

Sådan trodser mystisk kædespringvand tyngdekraften

Rumvæsner har samme genetiske kode som osf