Mystisk ballonlignende havdyr filmet i HD

Med et high definition-kamera filmede forskere i 2015 et mystisk væsen på bunden af havet. Nu har forskerne identificeret dyret som helt ny art

For første gang nogensinde har forskere identificeret en ny art under havets overflade, udelukkende baseret på optagelser via high definition-kameraer.

Der er tale om arten Duobrachium sparksae – en sær størrelse, der er en del af ribbegoble-familien.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

På Videnskab.dk kan du se de fantastiske videooptagelser af den nyopdagede ribbegoble.

Forskerne stødte på den spektakulære art ud fra Puerto Ricos kyst tilbage i 2015.

Her havde et forskerhold fra National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) søsat det fjernstyrede fartøj Deep Discoverer, en såkaldt ROV (Remotely Operated Vehicle), der var udstyret med kameraer.

Læs mere på Videnskab.dk: Gopleforskere uenige: Har dræbergopler succes, fordi de er kannibaler?

I en omfattende analyse af organismen, der er beskrevet i et nyt studie, fortæller forskerne bag, at Duobrachium sparksae er nem at skelne fra andre ribbegobler – også selvom man kun har filmoptagelser at arbejde med.

- Vi har ikke de samme mikroskoper som i et almindeligt laboratorie, men videooptagelsen giver os en passende mængde information til at forstå organismens morfologi (struktur og ydre form, red.), siger NOAA-marinbiologen Allen Collins ifølge ScienceAlert. Det skriver Videnskab.dk.

Duobrachium sparksae blev fundet på omkring 3.900 meters dybde. Den ballon-lignende organismes krop er omkring 6 centimeter lang, og dens to tentakler er mellem 30 til 56 centimeter lange.

Læs mere på Videnskab.dk: Bange for brandmænd? Mød goplen, der kan skade dig med 'slim-granater'

Forskerne filmede i alt tre forskellige organismer af arten Duobrachium sparksae, der ifølge forskerne bruger sine tentakler til at holde sig fast til havbunden.

Selvom arten ligner vandmænd, er de ikke tæt relaterede med ribbegopler.

Der findes omkring 200 forskellige arter af ribbegobler.

Andre artikler fra Videnskab.dk

Mød 'gletsjer-mus': Mystiske moskugler bevæger sig, men ingen ved hvorfor

Fortidig dræber-krokodille gik på to ben

Lorteforskning: Forskere finder art i kokasse, som før var ukendt i Danmark